Над акваторией Черного моря сбили украинскую ракету «Нептун»

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Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету «Нептун», об этом утром 4 февраля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожена украинская управляемая ракета большой дальности «Нептун» над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Напомним, в ночь на 3 февраля украинская сторона предприняла попытку массированной атаки беспилотниками по российским регионам. Всего было сбито 70 дронов ВСУ, из них 27 сбили в Ростовской области, еще 25 ликвидировали в Волгоградской. Также вражеские БПЛА уничтожили в Астраханской, Воронежской, Белгородской и Курской областях.
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