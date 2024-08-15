Российские бойцы ликвидировали до 2640 боевиков в Курской области с начала атаки на регион

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За минувшие сутки армия России ликвидировала до 340 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе пять боевых машин пехоты «Bradley» и 14 боевых бронированных машин», — говорится в сообщении военного ведомства.
С момента начала наступления ВСУ на Курскую область противник потерял до 2640 боевиков, а также лишился огромного числа техники, в том числе 37 танков, 32 БТР, 23 БМП.
По данным Минобороны РФ, операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается.
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