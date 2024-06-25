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Ввоз радиохимических веществ на Украину происходит через Польшу и Румынию. Об этом в рамках брифинга сообщил глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«По имеющейся оперативной информации, продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств», – сказал Кириллов.
Офицер добавил, что вещества могут использоваться, чтобы создать так называемую грязную бомбу, причем применить ее, по словам Кириллова, могут под чужой символикой.
В феврале Кириллов заявлял, что украинская армия создает новый способ ведения боевых действий, который включает в себя некий особый химический пояс. Начальник войск РХБЗ отмечал, что этому содействуют западные кураторы.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Высшее руководство РФ предпринимает попытки начать с Киевом мирный диалог. На той стороне попытки игнорируют.
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Никита Кротов