В ХМАО бездомные заключают контракты с Минобороны РФ для отправки в зону СВО

Бездомные заключают контракты с Минобороны РФ для отправки в зону спецоперации в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщил руководитель центра соцподдержки «Фавор» Демид Лажинцев в беседе с URA.RU. По его словам, количество бездомных уменьшается не только в этом округе, но и в соседних.