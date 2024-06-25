В ХМАО бездомные заключают контракты с Минобороны РФ для отправки в зону СВО

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Бездомные заключают контракты с Минобороны РФ для отправки в зону спецоперации в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщил руководитель центра соцподдержки «Фавор» Демид Лажинцев в беседе с URA.RU. По его словам, количество бездомных уменьшается не только в этом округе, но и в соседних.
«Кому позволяет пакет документов и здоровье, те заключают контракт с Минобороны и уходят на СВО», – сказал собеседник.
Лажинцев отметил, что, попадая в центр соцподдержки, человек становится более ответственным и патриотичным, а затем решается защищать родину.
Директор учреждения заключил, что из 30-40 человек, обратившихся за помощью, 10% ушли в зону боевых действий. Те же, у кого нет возможности пойти на спецоперацию, посильно помогают вместе с центром.
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