Китай и Бразилия хотят возродить план по урегулированию конфликта на Украине

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Китай и Бразилия намерены провести 27 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу, в рамках которой поднимут вопрос своего мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом информирует издание South China Morning Post.
Отмечается, что данную встречу обещали посетить не менее 20 государств. В их число вошли Азербайджан, Египет, Кения, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд, ОАЭ и другие.
Примечательно, что участие представителей Соединенных Штатов и Европейского союза не планируется. Однако на данный момент остается неизвестным, на каком уровне состоится встреча.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Примечательно, что участие представителей Соединенных Штатов и Европейского союза не планируется. Однако на данный момент остается неизвестным, на каком уровне состоится встреча.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова