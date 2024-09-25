Китай и Бразилия хотят возродить план по урегулированию конфликта на Украине

Китай и Бразилия намерены провести 27 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу, в рамках которой поднимут вопрос своего мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом информирует издание South China Morning Post.