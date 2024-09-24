Названа причина срыва переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Запад не будет всерьез рассматривать план Владимира Зеленского, если в нем не будет территориальных уступок в пользу России. Об этом заявил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. По его словам, лидеру киевского режима уже не раз намекали на то, что ему придется пойти на отказ от территорий.