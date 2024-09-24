Названа причина срыва переговоров РФ и Украины в Стамбуле

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Диалог России и Украины сорвался в связи с давлением на Киев со стороны определенных стран. Об этом в рамках выступления в Дипломатической академии в Москве заявил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш.
«Несколько лет тому назад... под патронажем нашего президента (Реджепа Тайипа Эрдогана) была организована встреча, где уже должны были подписать Россия и Украина мирный договор. Но в последний момент на Украину было оказано известными странами давление, и эти переговоры были, к сожалению, прерваны», — объяснил он.До этого сообщалось, что генсек ООН Антониу Гуттериш призвал к миру на Украине, выступая на Генассамблее международной организации. Гутерриш акцентировал внимание на том, что от боевых действий в республике страдают обычные люди.
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Никита Кротов