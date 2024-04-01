Китайский дипломат заявил о неизбежности мирных переговоров по Украине

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Стороны украинского конфликта еще расходятся в позициях, однако все согласны с тем, что мир будет достигнут только путем переговоров, заявил «Известиям» посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
«Пока в позициях сторон по вопросу мирных переговоров по Украине всё еще есть отличия, но все они согласны с тем, что мир в конечном итоге будет достигнут путем переговоров. Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, которую одобрят и российская, и украинская стороны, с равным участием всех сторон и честным обсуждением всех вариантов мирного плана», — сказал Ханьхуэй.
Он напомнил, что Китай всегда придерживался мирного урегулирования конфликта на Украине, а в 2023 году предложил собственный мирный план. А 13 марта в Пекине был проведен диалог КНР и НАТО по безопасности, где обсуждался украинский кризис.
Сейчас, когда боевые действия на Украине затягиваются, первостепенной задачей является восстановление мира, отметил дипломат. Он отметил, что Китай старается сыграть конструктивную роль в урегулировании кризиса, и все стороны согласны, что Пекин как постоянный член Совбеза ООН может сыграть уникальную роль в содействии поиску общих позиций сторон и достижении консенсуса для проведения мирных переговоров.
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