Китайский журналист ранен при атаке БПЛА в Курской области

Репортер Phoenix ранен в Курской области при атаке БПЛА
Фото: iStock / Iulianna Est

В Курской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) получил ранение корреспондент китайского телеканала Phoenix. Об этом сообщил источник в силовых структурах РИА Новости.



По данным источника, репортеру оказывается необходимая медицинская помощь. Инцидент произошел во время подготовки материала о ситуации в Курской области, где участились атаки беспилотников.

Подробности о состоянии пострадавшего уточняются.

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Виктория Иванченко

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