Китайский журналист ранен при атаке БПЛА в Курской области
Репортер Phoenix ранен в Курской области при атаке БПЛА
В Курской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) получил ранение корреспондент китайского телеканала Phoenix. Об этом сообщил источник в силовых структурах РИА Новости.
По данным источника, репортеру оказывается необходимая медицинская помощь. Инцидент произошел во время подготовки материала о ситуации в Курской области, где участились атаки беспилотников.
Подробности о состоянии пострадавшего уточняются.
Читайте также: