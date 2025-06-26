Россия и Украина провели ещё один этап обмена военнопленными
Россия и Украина провели очередной этап обмена военнопленными в рамках договорённостей, которые были достигнуты по итогам переговоров в Стамбуле. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что этот обмен стал седьмым. Он прошёл на паритетной основе.
Пока не уточняется, где именно был произведён обмен. Минобороны России также ещё не давало официальных комментариев по этому поводу.
Предыдущие обмены военнопленными между Россией и Украиной состоялись 9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня. Каждый из них характеризовался равным числом участников с обеих сторон.
Также ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после завершения процедур по обмену пленными придёт время определиться с датами проведения третьего раунда переговоров.
По данным на 17:02 мск, российское оборонное ведомство подтвердило обмен пленными и опубликовало видео с бойцами ВС РФ.
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