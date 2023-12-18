Пограничники вступили в бой с украинскими диверсантами в Белгородской области

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Около села Теребрино Белгородской области в результате боя с российскими пограничниками были убиты три украинских диверсанта. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным канала, группа из 8 человек подошла к границе с Краснояружским районом РФ. Пограничники вступили в стрелковый бой, продолжавшийся около получаса. В результате перестрелки трое диверсантов скончались, оставшиеся сбежали. Сообщается, что среди них есть как минимум один раненый. Отмечается, что с нашей стороны потерей нет.
Как сообщает источник, спустя час вытеснения ДРГ, ВСУ атаковали село Теребрино, выпустив минимум 0 мин калибра 120 мм и 6 мин калибра 82 мм. От ударов повредилась линия электропередач и 3 жилых дома. Пострадавших нет.
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