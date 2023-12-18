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Пограничники вступили в бой с украинскими диверсантами в Белгородской области

Shot: В Белгородской области пограничники ликвидировали трех диверсантов ВСУ
18 декабря 2023, 08:29
Фото: istock / maradek

Фото: istock / maradek

Около села Теребрино Белгородской области в результате боя с российскими пограничниками были убиты три украинских диверсанта. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, группа из 8 человек подошла к границе с Краснояружским районом РФ. Пограничники вступили в стрелковый бой, продолжавшийся около получаса. В результате перестрелки трое диверсантов скончались, оставшиеся сбежали. Сообщается, что среди них есть как минимум один раненый. Отмечается, что с нашей стороны потерей нет.

Как сообщает источник, спустя час вытеснения ДРГ, ВСУ атаковали село Теребрино, выпустив минимум 0 мин калибра 120 мм и 6 мин калибра 82 мм. От ударов повредилась линия электропередач и 3 жилых дома. Пострадавших нет.


Ранее Запад призвали внимательно отнестись к перевооружению российских военных на «Авангард». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Myśl Polska: ВСУ исчерпали все ресурсы на фоне усиления мощи армии России
18 декабря 2023, 08:51

Фото: istockphoto/JARAMA

Армия России очевидно превосходит украинскую и её силы постоянно растут. В то время как человеческие и технические ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически полностью исчерпаны.
Об этом заявил военный обозреватель издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский. Он отметил, что российская оружейная промышленность, переведенная на военные рельсы, своевременно поставляет в войска достаточное количество новой, а также отремонтированной и модернизированной старой советской техники, что только увеличивает мощь армии РФ. Мобилизованные бойцы из резерва проходят качественную тренировку и приходят на передовую хорошо подготовленными.

В то же время Украина практически полностью исчерпала свои мобилизационные ресурсы из-за высоких потерь. Слабость финансового обеспечения, недостаточно развитая военная промышленность и демографическая ситуация не способствуют укреплению армии, заключил обозреватель.

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#военные
#промышленность
#украина
#рф
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Запад призвали внимательно отнестись к перевооружению российских военных на «Авангард»
Mirror: ракетный комплекс «Авангард» может уничтожить много целей за 30 минут
18 декабря 2023, 08:03

Фото: istock / aapsky

Западным странам стоит внимательно отнестись к перевооружению российских военных на ракетный комплекс «Авангард». Об этом пишет Mirror.

В материале статьи указано, что «Авангард» достигает цели со скоростью, превышающая в 27 раз превышает скорость звука. Автор также называет данный комплекс единственным оружием в мире такого рода.

«Комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком выходит за пределы атмосферы Земли прежде чем поразить множество целей менее чем за 30 минут», — пишет автор материала.
О создании «Авангарда» сообщил президент России Владимир Путин весной 2018 году. Производство гиперзвуковых боевых блоков началось в середине лета 2018 года. Российский лидер также заявлял об отсутствии аналогов.

До этого Минобороны заявило об ударе по опорному пункту ВСУ экипажами Су-34. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#скорость
#президент
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#авангард
#лидер
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Минобороны заявило об ударе по опорному пункту ВСУ экипажами Су-34
МО: экипажи Су-34 нанесли удар опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
18 декабря 2023, 07:25

Фото: istock / Marina Denisenko

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Об этом информирует Министерство обороны России.

Летчики выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, которые позволяют наносить точные удары без входа в зону поражения вражеской противовоздушной обороны.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета», — сообщили в оборонном ведомстве.
До этого стало известно, что на этом направлении РСЗО «Ураган» уничтожили опорный пункт ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Сальдо рассказал о возможности восстановления Каховской плотины

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#аэродром
#лётчики
#удар
#всу
#самолет
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Сальдо рассказал о возможности восстановления Каховской плотины
Сальдо: восстановить Каховскую плотину можно, проект сохранился
18 декабря 2023, 06:45

Фото: сайт Кремля

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости заявил, что разрушенную Каховскую плотину можно восстановить, обратившись к современным технологиям и доступным документам.
«Мы имеем большую часть проектной документации на Каховскую плотину, которая хранится в архивах московских институтов... Можно использовать эту информацию и перенести ее на современные условия. Восстановление Каховской плотины и сооружений, включая шлюзовое хозяйство для кораблей, может быть выполнено более оперативно, применяя современные технологии», — подчеркнул глава области.
Сальдо отметил, что благодаря современным технологиям процесс восстановления плотины может пройти быстрее, чем в прошлые времена, а также сделать сооружение более эстетичным, привлекательным и функциональным.

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#украина
#технологии
#всу
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Машина с ранеными увернулась от дрона ВСУ футбольным приёмом и попала на видео
WarGonzo: Машина с ранеными увернулась от дрона ВСУ футбольным приёмом
18 декабря 2023, 06:19

Фото: РИА Новости

В Сети появилось видео виртуозного ухода водителя эвакуационной машины от FPV-дрона ВСУ.
Соответствующие кадры публикует Телеграм-канал WarGonzo.


«Видео просто эпичное», — говорится в публикации.

Отмечается, что эвакуационная машины следовала с ранеными бойцами в тыл, когда водителю сообщили о работе вражеской «птички» на пути его следования. Спустя некоторое время он услышал характерное жужжание квадрокоптера, после чего скомандовал пассажирам держаться и стал набирать максимальную скорость.

Когда дрон начал пикировать машину, водитель ударил по тормозам, а затем снова дал газ. Перед автомобилем произошел взрыв, но из его пламени автомобиль рванул вперёд невредимым.

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#автомобиль
#дрон
#видео
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#машины
#всу
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Раскрыта причина разрушения ВСУ Каховской ГЭС
Сальдо заявил о задании для ВСУ разрушить Каховскую ГЭС
18 декабря 2023, 05:52

Фото: IStock/Bogdan_Pigulyak

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объяснил причину попыток Вооруженных сил Украины разрушить Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). В интервью РИА Новости он отметил, что военным поставили задачу уничтожить объект как часть стратегического плана.
Сальдо пояснил, что военные продолжали направлять ракетные удары в определенную точку объекта в течение длительного периода. Он описал разрушение плотины ГЭС как «величайшее преступление», которое привело к нарушению экологического баланса.

«После разрушения плотины последовало опустошение машинного зала гидроэлектростанции и всех технических сооружений, обслуживавших плотину и водохранилище», — подытожил он.
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#автомобиль
#чс
#режим
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РСЗО «Ураган» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
МО РФ: РСЗО «Ураган» уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
18 декабря 2023, 05:41

Фото: сайт Минобороны РФ

Расчёты РЗСО «Ураган» группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВС Украины на Краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Получив координаты цели, расчеты РЗСО «Ураган» группировки «Центр» выдвинулись в район боевого применения. Заняв огневую позицию, военнослужащие расчета произвели развертывание боевой машины и наведение ее на цель. Залповым огнем опорный пункт ВСУ был уничтожен», — цитирует агентство заявление оборонного ведомства.

Отмечается, что боевая работа реактивных систем залпового огня занимает несколько минут, включая получение координат, занятие огневой позиции, наведение, залп и оперативную смену огневой позиции.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские силовики нашли в ДНР тайник с секретными документами СБУ
ФСБ: российские силовики нашли в ДНР тайник с секретными документами СБУ
18 декабря 2023, 05:13

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские силовики обнаружили скрытый склад с секретными документами Службы безопасности Украины (СБУ) в Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в региональном управлении ФСБ, передает РИА Новости.
Совместные действия проводились ФСБ совместно с органами военной контрразведки Тихоокеанского флота. Эта документация предположительно планировалась к эвакуации до начала специальной военной операции (СВО).

«В результате анализа документов была получена информация о различных личностях, включая тех, кто связан с деятельностью украинских спецслужб», — добавили в ФСБ.
В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия для проверки этой информации.

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#ракеты
#пво
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«Мистическое оружие»: В США рассказали, чем Россия устрашает ВСУ
NI: Российские истребители МиГ-31 вызывают ужас у Киева
18 декабря 2023, 04:49

Фото: РИА Новости

Каждый вылет российских истребителей МиГ-31 вызывает в Киеве значительное беспокойство. Об этом пишет американское издание National Interest.
«Миг-31 показал себя хорошим ударным самолетом, к которому Киев относится крайне серьезно. Каждый раз, когда Миг-31 взлетает с российских баз рядом с Украиной, по всей стране объявляется воздушная тревога», — говорится в публикации.

Авторы пояснили, что причиной такого внимания к российскому истребителю стала российская гиперзвуковая ракета «Кинжал», носителем которой является МиГ-31. Значительные дальность и скорость боеприпаса вынуждают Киев для подготовки к удару заранее объявлять тревогу.

Отмечается, что МиГ-31 всё ещё кажется Западу "мистикой", в связи с чем возможности самолёта вызывают постоянные спекуляции. По словам журналистов, российский МиГ-31 считается одним из самых быстрых военных самолетов в мире, а также обладает новейшими средствами управления полетом.

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#ракета
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#всу
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