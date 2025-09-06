Клаудиньо раскрыл причину своего ухода из «Зенита»

06 сентября 2025, 12:11

Футболист Клаудиньо заявил, что его уход из «Зенита» не связан с политикой

Клаудио Луис Родригес Паризи Леонел (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо в открытом письме прокомментировал свои слова из интервью для Flashscore, где он говорил о том, что чувствовал себя некомфортно в России. Об этом 6 сентября пишет «Спорт‑Экспресс».





Футболист заявил, что, напротив, глубоко уважает и любит страну, провёл в ней замечательные годы и хранит только тёплые воспоминания о «Зените» и людях, с которыми общался. По его словам, русские всегда ему помогали.



Клаудиньо отметил, что был удивлён последствиями интервью и решением провести проверку. Он пояснил, что затрагивал тему специальной военной операции, так как переживал за друзей на Украине, с которыми давно знаком по Бразилии, и подчеркнул, что никогда не критиковал Россию. Уход из «Зенита», по его словам, не был связан с политикой — это было сугубо профессиональное решение.





«Я всегда буду испытывать особую привязанность к России и никогда не буду высказываться против страны, гражданином которой я являюсь», — сказал спортсмен.