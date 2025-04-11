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Экс-тренер «Локомотива» Черевченко назвал причину снижения результатов Зенита

Черевченко: Причины относительных неудач «Зенита» — потеря мотивации игроками
Фото: istockphoto/gorodenkoff

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Некоторые футболисты питерского «Зенита» после шести чемпионских сезонов подряд начали терять мотивацию. Трудно сохранять боевой настрой на каждую игру, особенно против не самого сильного соперника, когда ты уже всё выиграл.
Такое мнение в разговоре со спортивным порталом Metaratings.ru высказал бывший тренер столичного «Локомотива», подмосковных «Химок», «Балтики» из Калининграда и тульского «Арсенала» Игорь Черевченко.

«Я замечаю, что некоторые футболисты "Зенита" стали терять мотивацию. Некоторые, но не все. Уход Клаудиньо и разговоры об уходе Вендела зимой не лучшим образом повлияли на команду. Но на смену старым бразильцам приходят новые», — сказал специалист.

Он, в частности, оценил игру новобранца сине-бело-голубых Луиса Энрике, пришедшего в команду во время зимней паузы. По мнению Черевченко, главный тренер петербуржуев Сергей Семак пока не может найти бразильцу оптимальное место на поле. Но скоро это может измениться, и тогда «Зенит» точно станет сильнее, потому что потенциал у этого атакующего полузащитника очень высок, заключил тренер.

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«Матч столетия»: Агент Селюк оценил значение для «Зенита» предстоящей игры с «Краснодаром»
Агент Селюк: Игра с «Красндаром» на «Газпром Арене» для «Зенита» — матч столетия
11 апреля 2025, 16:42

Фото: istockphoto/Andreyuu

В предстоящем 24 туре МИР Российской премьер-лиги питерский «Зенит» примет на «Газпром Арене» лидера турнира «Краснодар». Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что исход этой игры предопределит расклад в чемпионской гонке.
«Этот матч определит остаток чемпионата. Если "Краснодар" не проиграет, то "Зениту" будет сложнее, более того, и "Спартак" может обойти питерцев. Я бы назвал этот матч матчем столетия "Зенита"», — сказал специалист в беседе со спортивным порталом Metaratings.ru.

С таким определением игры трудно не согласиться. Конечно, она и сама по себе имеет важнейшее турнирное значение для обоих клубов. Но ведь именно в этом году Зенит отмечает свой 100-летний юбилей. Конечно, такую красивую дату команде из города на Неве хотелось бы увенчать чемпионством.

«Понятно, что останется шесть игр, но у "Краснодара" не очень сложный график. Только в последней игре "Динамо" и "Ахмат" могут потрепать нервы. "Зенит" обязан выигрывать — для него это наиважнейшая игра», — подчеркнул Селюк.

Он также дал прогноз на исход противостояния. По мнению футбольного агента, «Зенит» одержит победу с перевесом в один мяч.

Напомним, после 23 туров клуб из Петербурга отстаёт от лидирующего «Краснодара» на пять очков. Столько же, как у питерцев (47), очков имеет «Спартак», который опережает «Зенит» по дополнительным показателям.

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«Черезов нам помогает»: Биатлонист Корнев рассказал о своих выступлениях за Удмуртию
Биатлонист Александр Корнев рассказал о своих выступлениях за Удмуртию
11 апреля 2025, 13:42

Фото: istockphoto/vlado85rs

Известный российский биатлонист Александр Корнев уже несколько лет выступает за Удмуртию. По его словам, в регионе много делается для поддержки спортсменов, для того, чтобы сохранить конкурентноспособную команду.
В эксклюзивном интервью спортивному порталу Metaratings.ru Корнев особенно отметил роль главы республиканской федерации биатлона, трёхкратного чемпиона мира и двукратного призёра Олимпиады Ивана Черезова. Он также добавил, что не испытывает никаких проблем с финансированием.

«Нам помогают, всё решают. Нам много людей помогает. Иван Юрьевич Черезов очень сильно способствует тому, чтобы мы оставались в регионе, а директор школы Удмуртии Ростислав Мусалимов горит тем, чтобы команда была как раньше и заезжала на призовые в эстафете на чемпионате России», — сказал спортсмен.

Он также посетовал, что сейчас в регионе нет такой сильной команды, как было раньше. Но при должном отношении к делу и сохранении поддержки со стороны руководства федерации и властей республики она обязательно будет, заключил Александр Корнев.

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#биатлон
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«Вылезет из ситуации»: Экс-тренер «Ахмата» Ледяхов считает, что клуб справится с проблемами
Экс-тренер «Ахмата» Ледяхов верит, что команда сумеет остаться в РПЛ
11 апреля 2025, 12:58

Фото: istockphoto/Pixfly

После зимней паузы «Ахмат» из Грозного начал понемногу набирать очки в чемпионате. Команда сможет «вылезти» из текущей непростой ситуации и сумеет сохранить прописку в МИР Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона.
Такое мнение в разговоре с корреспондентом спортивного портала Metaratings.ru выразил бывший главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов. Видимо, за время сборов команда сумела набрать нужные кондиции, отметил специалист.

«У "Ахмата" не будет проблем, он вылезет из текущей ситуации. Тренерские кадры достойные, состав — тоже. Так что у "Ахмата" в конце сезона не будет проблем», — сказал тренер.

После 23 туров текущего чемпионата подопечные Сергея Ташуева занимают 13 место в турнирной таблице, имея в своём активе 20 очков. В следующем туре 12 апреля грозненцы на своём поле сыграют против «Ростова».

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#футбол
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Овечкин опередил Гретцки в очередном показателе
Овечкин опередил Гретцки по числу игр в регулярных чемпионатах НХЛ
11 апреля 2025, 03:11

Фото: iStock/vchal

Российский хоккеист Александр Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки в очередном показателе. Теперь спортсмен сыграл больше игр в регулярных чемпионатах НХЛ.
На счету Овечкина 1488 матчей в лиге, когда как Гретцки провел 1 487 игр за карьеру. Данный результат является 26-м в истории НХЛ. Среди действующих хоккеистов россиянина опережают американские защитники Брент Бернс и Райан Сутер, занимающие 25 и 20 места в этом показателе. Лидером рейтинге является канадский нападающий Патрик Марло, проведший 1 779 матчей и завершивший карьеру в 2022 году.

Ранее Александр Овечкин стал рекордсменом в истории НХЛ по голам в регулярных чемпионатах. На счету хоккеиста 895 заброшенных шайб. До этого рекордсменом являлся Уэйн Гретцки.

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«Дарят надежду»: Президент СБР Майгуров прокомментировал первые заявления Ковентри на посту главы МОК
Виктор Майгуров назвал обнадёживающими слова новой главы МОК Кирсти Ковентри
11 апреля 2025, 02:46

Виктор Майгуров (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Президент СБР (Союз биатлонистов России. — Прим. ред.) Виктор Майгуров прокомментировал первые заявления бывшей пловчихи из Зимбабве Кирсти Ковентри после её избрания на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). По его словам, эти выступления дарят российским спортсменам надежду.
Об этом Майгуров заявил в разговоре с корреспондентом сетевого издания Metaratings.ru. Он также рассказал о том, на какой стадии находятся переговоры между СБР и Международного союза биатлонистов (англ. International Biathlon Union, IBU. — Прим. ред.) по вопросу допуска россиян к соревнованиям, проходящим под эгидой организации.

«Глава Олимпийского комитета России (ОКР) и министр спорта РФ Михаил Дегтярёв неоднократно подчёркивал, что все консультации и переговоры по данной проблеме будут проводиться централизованно, без какой-либо анархии. И первым шагом здесь должно стать решение МОК о допуске россиян на зимние Олимпийские игры 2026 года, а также то, в каком статусе это будет возможно. Первые публичные заявления новоизбранной главы МОК Кирсти Ковентри дарят нам надежду, однако официальное решение МОК еще не обнародовано», — сказал руководитель Союза биатлонистов России.

Майгуров также добавил, что уже общался с главой ОКР и Минспорта Дегтярёвым и обсуждали конкретно биатлон и взаимодействие с международными организациями по вопросам возвращения российских стреляющих лыжников на мировые турниры.

Напомним, биатлонисты из России отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года по решению Международного союза биатлонистов (IBU).

Ковентри — двукратная олимпийская чемпионка по плаванию. Она стала новым президентом Международного олимпийского комитета по итогам голосования, состоявшегося 20 марта в Греции. Африканка стала первой женщиной на посту главы МОК в истории организации.

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