Экс-тренер «Локомотива» Черевченко назвал причину снижения результатов Зенита

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Некоторые футболисты питерского «Зенита» после шести чемпионских сезонов подряд начали терять мотивацию. Трудно сохранять боевой настрой на каждую игру, особенно против не самого сильного соперника, когда ты уже всё выиграл.
Такое мнение в разговоре со спортивным порталом Metaratings.ru высказал бывший тренер столичного «Локомотива», подмосковных «Химок», «Балтики» из Калининграда и тульского «Арсенала» Игорь Черевченко.
Он, в частности, оценил игру новобранца сине-бело-голубых Луиса Энрике, пришедшего в команду во время зимней паузы. По мнению Черевченко, главный тренер петербуржуев Сергей Семак пока не может найти бразильцу оптимальное место на поле. Но скоро это может измениться, и тогда «Зенит» точно станет сильнее, потому что потенциал у этого атакующего полузащитника очень высок, заключил тренер.
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«Я замечаю, что некоторые футболисты "Зенита" стали терять мотивацию. Некоторые, но не все. Уход Клаудиньо и разговоры об уходе Вендела зимой не лучшим образом повлияли на команду. Но на смену старым бразильцам приходят новые», — сказал специалист.
Он, в частности, оценил игру новобранца сине-бело-голубых Луиса Энрике, пришедшего в команду во время зимней паузы. По мнению Черевченко, главный тренер петербуржуев Сергей Семак пока не может найти бразильцу оптимальное место на поле. Но скоро это может измениться, и тогда «Зенит» точно станет сильнее, потому что потенциал у этого атакующего полузащитника очень высок, заключил тренер.
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Александр Бойцов