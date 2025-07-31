Сенников: покупки «Зенита» пока не оправдывают себя

31 июля 2025, 16:24

Фото: iStock/Andreyuu

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сенников оценил игру легионеров «Зенита» на старте сезона 2025/26. Он отметил, что команде необходимо мотивироваться и прилагать усилия, добавив, что многое зависит от тренера. По его словам, два года назад «Зенит» был очень сильным, и соперникам было сложно ему противостоять.