Сенников: покупки «Зенита» пока не оправдывают себя
Экс-игрок сборной России Дмитрий Сенников оценил игру легионеров «Зенита» на старте сезона 2025/26. Он отметил, что команде необходимо мотивироваться и прилагать усилия, добавив, что многое зависит от тренера. По его словам, два года назад «Зенит» был очень сильным, и соперникам было сложно ему противостоять.
В последние два года несмотря на то, что команда продолжает борьбу, она уже сталкивается с конкурентами, которые могут составить ей серьезную конкуренцию. Сенников выразил мнение, что покупки «Зенита» пока не оправдывают ожиданий, особенно в сравнении с предыдущими трансферами, такими как Вендел и Клаудиньо. Он также упомянул о Луисе Энрике, который за 35 миллионов не демонстрирует ожидаемого уровня игры, и добавил, что Жерсон выглядит хорошим игроком, но ему нужно проявить себя.
Говоря о Луисе Энрике, Сенников сравнил его выступление с игрой Бакаева в «Локомотиве», отметив, что Бакаев пришёл бесплатно, в то время как Энрике был куплен за значительную сумму. Он подчеркнул, что у обоих игроков есть потенциал, но они либо не набрали оптимальную форму, либо не нашли взаимопонимания с партнёрами.
Отвечая на вопрос Metaratings.ru о необходимости обновления состава «Зенита», Сенников отметил, что состав команды обновляется и приходят новые игроки. Он также подчеркнул, что в России нет команды с более сильным составом, чем у «Зенита». По его мнению, только «Краснодар» может похвастаться стабильным составом.
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