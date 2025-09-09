Клаву Коку во второй раз внесли в базу украинского ресурса «Миротворец»*

09 сентября 2025, 11:00

Клава Кока (Фото: Telegram @klavacoca)

Российская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) попала в базу украинского сайта «Миротворец»* уже во второй раз. Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, впервые артистку внесли в список «Миротворца»* в 2017 году. Причиной стало её участие в мероприятиях в Донецке ко Дню города и Дню шахтера.





«В карточке также указано, что она поддерживала Россию, "покушалась на суверенитет и территориальную целостность Украины" и "сознательно нарушила государственную границу страны"», — говорится в материале.