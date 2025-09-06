Достижения.рф

Популярного в России кинообозревателя внесли в базу «Миротворца»*

ТАСС: BadComedian оказался в базе «Миротворца»*
Евгений Баженов (BadComedian) (Фото: Инстаграм**/evgenbad)

Российского видеоблогера Евгения Баженова, наиболее известного под псевдонимом BadComedian, внесли в списки украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала.



Как указано в материале, кинообозреватель оказался в базе еще в сентябре 2022-го в связи с «распространением российских нарративов» и «манипулированием общественно значимой информацией».

В июне того же года владелец популярного YouTube-канала пожертвовал деньги, заработанные на видеохостинге, мирным жителям ДНР и ЛНР, ныне присоединенным к РФ.

«Часть отправилась мирным жителям по одну линию фронта, часть — мирным жителям по другую. Смотрели меня по обе стороны. Да и не разделяю я мирных жителей на правильных и неправильных», — поделился тогда Баженов.
Ранее в списки «Миротворца»* попал белорусский видеоблогер и певец Влад Бумага. Поводом стало его участие в прямой линии президента России Владимира Путина.
Лидия Пономарева

