Популярного в России кинообозревателя внесли в базу «Миротворца»*

06 сентября 2025, 15:18

ТАСС: BadComedian оказался в базе «Миротворца»*

Евгений Баженов (BadComedian) (Фото: Инстаграм**/evgenbad)

Российского видеоблогера Евгения Баженова, наиболее известного под псевдонимом BadComedian, внесли в списки украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала.





Как указано в материале, кинообозреватель оказался в базе еще в сентябре 2022-го в связи с «распространением российских нарративов» и «манипулированием общественно значимой информацией».



В июне того же года владелец популярного YouTube-канала пожертвовал деньги, заработанные на видеохостинге, мирным жителям ДНР и ЛНР, ныне присоединенным к РФ.

«Часть отправилась мирным жителям по одну линию фронта, часть — мирным жителям по другую. Смотрели меня по обе стороны. Да и не разделяю я мирных жителей на правильных и неправильных», — поделился тогда Баженов.