Популярного в России кинообозревателя внесли в базу «Миротворца»*
ТАСС: BadComedian оказался в базе «Миротворца»*
Российского видеоблогера Евгения Баженова, наиболее известного под псевдонимом BadComedian, внесли в списки украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала.
Как указано в материале, кинообозреватель оказался в базе еще в сентябре 2022-го в связи с «распространением российских нарративов» и «манипулированием общественно значимой информацией».
В июне того же года владелец популярного YouTube-канала пожертвовал деньги, заработанные на видеохостинге, мирным жителям ДНР и ЛНР, ныне присоединенным к РФ.
«Часть отправилась мирным жителям по одну линию фронта, часть — мирным жителям по другую. Смотрели меня по обе стороны. Да и не разделяю я мирных жителей на правильных и неправильных», — поделился тогда Баженов.Ранее в списки «Миротворца»* попал белорусский видеоблогер и певец Влад Бумага. Поводом стало его участие в прямой линии президента России Владимира Путина.