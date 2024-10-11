«Клещи сжимаются»: российские войска окружают Селидово

Группировка ВСУ в Селидово ДНР рискует попасть в полное окружение, российские войска сжимают клещи вокруг города. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС. По словам собеседника агентства, наиболее активно российские штурмовики работают к северо-западу и югу от города.