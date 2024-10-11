«Клещи сжимаются»: российские войска окружают Селидово

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Группировка ВСУ в Селидово ДНР рискует попасть в полное окружение, российские войска сжимают клещи вокруг города. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС. По словам собеседника агентства, наиболее активно российские штурмовики работают к северо-западу и югу от города.
«ВСУ рискуют повторить угледарский сценарий и оказаться в полном окружении. Уже сейчас можно говорить о том, что клещи вокруг города сжимаются все сильнее», — заявил он.Ранее сообщалось, что российские силы вплотную приблизились к городу Курахово Донецкой Народной Республики с восточной стороны. Уточнялось, что наименьшее расстояние от города составляет порядка полукилометра. При этом продолжается наступление ВС РФ северо-восточнее от Курахово, откуда до города осталось чуть более 1 км.
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