Кличко бьет тревогу из-за нехватки зенитных ракет
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о серьезной нехватке зенитных боеприпасов и ракет для защиты от беспилотников. В интервью испанской газете El Mundo он подчеркнул, что это одна из главных проблем столицы Украины.
Кличко также отметил важность визита американского лидера Дональда Трампа в страну. Мужчина уверен, что такой шаг мог бы укрепить поддержку Киева на международной арене.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
