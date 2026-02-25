Достижения.рф

Кличко бьет тревогу из-за нехватки зенитных ракет

Кличко: в Киеве нехватка зенитных боеприпасов и ракет
Фото: iStock/bpawesome

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о серьезной нехватке зенитных боеприпасов и ракет для защиты от беспилотников. В интервью испанской газете El Mundo он подчеркнул, что это одна из главных проблем столицы Украины.



Кличко также отметил важность визита американского лидера Дональда Трампа в страну. Мужчина уверен, что такой шаг мог бы укрепить поддержку Киева на международной арене.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0