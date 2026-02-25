Кличко бьет тревогу из-за нехватки зенитных ракет

25 февраля 2026, 09:37

Кличко: в Киеве нехватка зенитных боеприпасов и ракет

Фото: iStock/bpawesome

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о серьезной нехватке зенитных боеприпасов и ракет для защиты от беспилотников. В интервью испанской газете El Mundo он подчеркнул, что это одна из главных проблем столицы Украины.