Российские силы ПВО за ночь уничтожили 69 дронов
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Двадцать четыре — над Брянской областью, восемнадцать — над Крымом, четырнадцать — над Смоленской областью, три — над Тульской областью, три — над Орловской областью, три — над Чёрным морем, один — над Курской областью, один — над Калужской областью, один — над Белгородской областью и один — над территорией Московского региона.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: