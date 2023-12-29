Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в черте города

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В Киеве на фоне объявленной ранее воздушной тревоги произошла серия взрывов. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги звучали не только в Киевской области, но и на всей территории Украины, а также на временно подконтрольной ей частей Запорожской и Херсонской областей и Донецкой Народной Республики. Мэр Львова Садовой сообщал о пожаре на объекте критической инфраструктуры, возникшем после взрыва.
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