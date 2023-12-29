В Киеве прогремели взрывы в районе военного завода «Артем»

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В Киеве в районе «Артем» прогремели взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.
«Очень похоже, что целью был военный завод, взрывы были слышны четко в том районе», - рассказал собеседник агентства.
Ранее очевидцы также сообщали о серии взрывов в украинской столице и столбах черного дыма.
Ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя последствия ночной российской ракетной атаки, заявил, что по территории страны были выпущены все ракеты, кроме «Калибров». А именно - «Кинжалы», баллистику, С-300, крылатые ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32. Он также добавил, что порядка 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505.
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