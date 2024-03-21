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Кличко раскрыл повреждения в Киеве после ракетной атаки

Кличко заявил о повреждении двух предприятий в Киеве из-за взрывов
21 марта 2024, 08:35
Фото: iStock/sandsun

Фото: iStock/sandsun

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении двух предприятий в украинской столицы после ракетной атаки.
«В Подольском районе падение обломков ракеты на территорию одного из предприятий. Падение обломков ракеты на территорию еще одного предприятия», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что обломки сбитой ракеты упали в Подольском районе. Там загорелась трансформаторная подстанция.


Ранее в Киеве произошло три серии взрывов. Перед этим киевская городская военная администрация проинформировала граждан о работе систем ПВО в городе. Издание «Общественное. Новости» уточняет, что взрывы раздаются 21 марта в центральных районах Киева с 04:50 утра (05:50 мск — прим. ред.).

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Стало известно, какой участок фронта на Украине займут войска из Франции
Эксперт Клинцевич: французские военные могут занять правобережье Днепра
21 марта 2024, 09:26

Фото: iStock/e-crow

Армия Франции может занять правобережье Днепра и обеспечить там сохранность Украины, предполагает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Его словам передает «Московский комсомолец».
Эксперт считает, что Франция все-таки приняла решение отправить свои войска на Украину из-за наличия у себя ядерного оружия. Он также выразил мнение, что бойцам ВС РФ будет морально проще воевать с иностранцами, чем с украинцами.

«Основным костяком передового отряда на Украине, возможно, станет французский иностранный легион. Войсковое соединение состоит из двух тысяч человек. Это шесть мотострелковых рот, мотопехотные и инженерные роты. Последнее говорит о том, что перед французскими военными стоит задача оборудовать оборонительные позиции», — пояснил Клинцевич.

Он добавил, что ещё есть рота обеспечения, которая будет заниматься выгрузкой 20-тысячного французского военного контингента.

Клинцевич опасается, что поддерживать французских военных могут и военно-воздушные силы. А это, по его словам, может перерасти в полномасштабный конфликт.

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#вс рф
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Удар по Киеву и продвижение в Бердычах: последние новости СВО
21 марта 2024, 09:12

Фото: istockphoto.com/OLGA Zhukovskaya

Российские бойцы продолжают теснить противника на нескольких направлениях. О последних событиях в зоне спецоперации и о том, по каким объектам Украины ВС РФ нанесли массированный удар минувшей ночью, и где удалось продвинуться российским войскам, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


Ожесточенные бои идут в районе Работино, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». В результате продолжающихся военных действий, ВС РФ удалось выбить противника из центральной части села. Продвижение российских войск также зафиксировано севернее от центра. Отмечается преимущество ВС РФ при ведении контрбатарейной борьбы.

Донецкое направление


ВС РФ теснят ВСУ на линии Тоненькое-Орловка-Бердычи. В районе Тоненького есть продвижения, там ВСУ оставили территорию дач. Российской армии также удалось достичь успеха в районе Орловки и Бердычах.

Бахмутское направление


ВСУ по-прежнему занимают возвышенности на Бахмутском направлении в районе Ивановского, однако ВС РФ теснят противника и активно работают по позициям ВСУ артиллерией.


Харьковское и Сумское направления


Украинские ДРГ продолжают осуществлять попытки вылазок на российскую границу. Регулярными остаются и обстрелы Белгородской области. ВСУ бьют по приграничным территориям России используя реактивную и ствольную артиллерию, нанося удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Взрывы в Киеве


Минувшей ночью в Киеве прогремела серия взрывов. Российские войска не наносили удары по украинской столице больше месяца. Атаку подтвердил мэр города Виталий Кличко.
По его словам, российским ударом повреждены несколько предприятий.

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ВСУ в очередной раз атаковали Белгород из РСЗО Vampire
Минобороны РФ: 10 снарядов РСЗО Vampire сбили над белгородской областью
21 марта 2024, 08:45

Фото: iStock/Aterrassi

Утром 21 марта российская система ПВО сбил 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 08.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир»», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что всего над Белгородской областью было сбито десять реактивных снарядов.

По данным Shot, в результате украинской атаки в Белгороде повреждены два многоэтажных дома и «Белгород Арена». Также есть информация об одном пострадавшем.

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#Белгород
#всу
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Депутат рассказал о похищении мужчин для отправки под Крынки
Барбашов: военкоматы Одессы и Николаева похищают мужчин для отправки под Крынки
21 марта 2024, 08:43

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Сотрудники военных комиссариатов Украины похищают людей и отправляют их воевать под Крынки. Об этом заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, приводит его слова РИА Новости.
По его словам, сотрудники военкоматов похищают мужчин в Николаеве, Одессе и Херсоне, затем отправляют их в зону боевых действий. При этом насильно мобилизованные не проходят должного обучения, им не дают общаться с родным.

Барбашов рассказал, что в Николаеве опасаются слова «Крынки», и мужчины бояться быть отправленными на это направление.

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#мобилизация
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В США назвали смертельное оружие русских для ВСУ
The Times: «умные» авиабомбы ВС РФ стали новой угрозой для ВС Украины
21 марта 2024, 08:06

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Российские умные авиабомбы стали новой смертельной угрозой для ВСУ, об этом пишет издание The Times.
Речь идет о модифицированных боеприпасах, которые оснащаются «умными» крыльями и таким образом превращаются в управляемое мощное оружие.

Авторы статьи приводят слова украинского военного, который рассказал, какой урон наносит этот вид вооружения украинской армии.

«Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию. После попадания хотя бы одной из них от любого здания и сооружения остается только воронка», — сообщил собеседник издания.

По его словам, ответить на удары с применением «умных бомб» смогут только истребители западного производства, однако их поставки отложены на неопределенный срок. Журналисты отметили, что на Украине наблюдаются сложности с обучением украинских военных использованию западной техники, а также существует ряд проблем с материально-техническим обеспечением.

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#военные
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#поставки
#всу
#вооружения
#истребители
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В грузинском легионе воюют наёмники из Японии, Великобритании, Израиля
Пленный: в грузинском легионе ВСУ есть британцы, японцы, израильтяне и другие
21 марта 2024, 07:40

Фото: iStock/dvulikaia

В «Грузинском национальном легионе» на стороне ВСУ воюют иностранные наёмники из Японии, Великобритании, Израиля, Армении и Азербайджана. Об этом рассказал пленный военный из Грузии Мамука Гацарели — участник данного вооруженного формирования. его слова передаёт РИА Новости.
Гацарели до 2022 года был стрелком ручного пулемета М-249 роты «Альфа» 22-го батальона 2-й мехбригады вооруженных сил Грузии. Он решил отправиться на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Уже 15 марта того же года он прилетел в Варшаву и там подошел к человеку с табличкой «Иностранный легион». Однако в силу возраста (2001 г. р.) его туда не взяли. Тогда, по его словам, он добыл контакты командира «Грузинского легиона» Мамуки Мамулашвили.

«Я позвонил ему, он направил ко мне человека - и через час я уже находился в месте дислокации «Грузинского национального легиона». В основном там были грузины, 250-300 человек, но также были наемники из Британии, Израиля, японцы, азербайджанцы, армяне и многие другие национальности», — рассказал Гацарели.

Он уточнил, что некоторые из них участвовали в конфликте с 2014 года.

Напомним, 20 февраля 2024 года он получил пожизненный срок за участие в боевых действиях на стороне Украины и посягательства на жизнь военнослужащего.

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#наемники
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Рогов рассказал, как жители Работино воспринимают присутствие ВСУ
Рогов: жители Работино воспринимают присутствие ВСУ оккупацией
21 марта 2024, 07:18

Фото: iStock/Olena_Z

Население села Работино в Запорожской области воспринимают присутствие украинских военный как оккупацию и призывают их покинуть населенный пункт. Об этом заявил глава местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Мирные жители были эвакуированы из Работино еще в прошлом году, до начала активизации боев на этом участке фронта. Недавно у меня состоялась с ними встреча, на которой люди называли украинские войска не иначе как оккупантами и призывали их оставить населенный пункт», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он уточнил, что на встрече были и жители сел Вербовое и Новопрокоповка, в районах которых также велись ожесточенные бои во время летнего контрнаступления ВСУ. По словам Рогова, он был поражён силой духа местного населения и их любовью к России.


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В Киеве произошли три серии взрывов
21 марта 2024, 06:41

Фото: iStock/ sandsun

Три серии взрывов произошли в украинской столице, сообщает издание «Общественное». Мэр города Виталий Кличко также написал в своем Telegram-канале: «Взрывы в городе».
Перед этим киевская городская военная администрация проинформировала граждан о работе систем ПВО в городе.

Издание «Общественное. Новости» уточняет, что взрывы раздаются 21 марта в центральных районах Киева с 04:50 утра (05:50 мск — прим. ред.).

Тем временем на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Ранее также сообщалось, что в Харькове два раза за день произошли взрывы. В результате первого взрыва пять человек погибли, девять получили ранения, еще пять человек пропали без вести. На месте прилета произошел крупный пожар.

Российские войска с октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

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Лондон хочет создать буферную зону НАТО вокруг Киева, заявили ученые
21 марта 2024, 06:38

Фото: iStock/ Michele Ursi

Великобритания предложила организовать из высокоманевренных сил НАТО буферную зону вокруг Киева, а освободившиеся силы ВСУ направить в зону боевых действий, заявили российские ученые Академии военных наук в статье для журнала «Национальная оборона».
Там сказано, что применяя фактор повышения мобильности, Британия предложила к маю подготовить к вводу на Украину крупные высокоманевренные силы НАТО из приграничных районов Румынии и Польши, чтобы сформировать буферную зону на занятых позициях, в том числе на границе с Белоруссией и вокруг Киева. Высвободившиеся силы ВСУ Лондон хочет направить в зону боевых действий для подрыва наступательных возможностей России и вынуждения ее к переговорам, говорится в статье.

При этом допускается, что данная идея Лондона не получит поддержку большинства стран-участниц НАТО.

Автором публикации стали член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош и доктор технических наук, профессор Академии военных наук Анатолий Летяго.

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