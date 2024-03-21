Кличко раскрыл повреждения в Киеве после ракетной атаки

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении двух предприятий в украинской столицы после ракетной атаки.
«В Подольском районе падение обломков ракеты на территорию одного из предприятий. Падение обломков ракеты на территорию еще одного предприятия», — написал Кличко в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что обломки сбитой ракеты упали в Подольском районе. Там загорелась трансформаторная подстанция.
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