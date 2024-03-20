Армия России поразила базу наемников в Харькове

Российские военные выбили противника из центральной части села Работино, об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией», председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов в интервью для «РИА Новости».