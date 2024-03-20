Армия России поразила базу наемников в Харькове

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Российские военные нанесли удар по базе иностранных наемников в Харькове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«В Харькове достаточно много баз наемников появилось. (Ударом — ред.) поражена одна из них», — говорится в сообщении агентства.
При этом информация о нанесённом ущербе не приводится.
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