Кличко сообщил о взрывах в Киеве

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил,что в разных районах города прогремело несколько взрывов.
Кличко в своем Telegram-канале предупредил местных жителей о взрывах в Киеве и призвал оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. По его словам, идет работа противовоздушной обороны.
Ранее украинские СМИ сообщали, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. При этом ряд взрывов раздался В Киеве, Харькове и Николаеве. В Новомосковском районе Днепропетровской области обломки беспилотника повредили предприятие. При этом польское командование заявило, что Польша подняла самолёты во время ракетной атаки РФ по Украине.
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«В результате российской атаки обломками ракеты в столице повреждены две высоковольтных линии. Часть потребителей на левом берегу сейчас без электроэнергии», - позже добавил Кличко.
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Элина Позднякова