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Армия России наносит точные удары по военным объектам ВСУ, в то время как украинские военные бьют по мирному населению. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис.
«Если внимательно следить за ударами российских ракет, то можно увидеть, что каждый российский ракетный пуск имеет военную цель, которую можно понять. Они атакуют военные объекты, склады, системы ПВО. Все имеет военную цель», — рассказал Меркурис в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
Он подчеркнул, что армия России всегда прицельно бьет по военным целям ВСУ, при этом украинские силы обстреливают мирных жителей, тем самым совершая военные преступления.
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Элина Позднякова