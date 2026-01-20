Кличко заявил о перебоях со светом и водой в левобережных районах Киева

20 января 2026, 08:25

Фото: iStock/vladj55

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях со светом и водоснабжением в левобережных районах столицы. Жители сталкиваются с трудностями из-за энергетического кризиса. Об этом он написал в своих соцсетях.