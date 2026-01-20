Кличко заявил о перебоях со светом и водой в левобережных районах Киева
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о перебоях со светом и водоснабжением в левобережных районах столицы. Жители сталкиваются с трудностями из-за энергетического кризиса. Об этом он написал в своих соцсетях.
В условиях сложной ситуации киевская администрация разрешила людям перемещаться по городу к «пунктам несокрушимости». Эти места предлагают возможность согреться и зарядить устройства, даже во время комендантского часа. Мэр также призвал горожан рассмотреть возможность покинуть Киев, чтобы избежать негативных последствий энергетического кризиса.
Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.
Читайте также: