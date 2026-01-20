Командование обрекло штурмовую группу ВСУ на смерть в Запорожской области

20 января 2026, 08:08

Фото: iStock/IherPhoto

Командование ВСУ отправило штурмовую группу в опасную операцию в районе села Приморское Запорожской области. По информации председателя комиссии Общественной палаты РФ Владимира Рогова военные оказались в ловушке, пишет РИА Новости.