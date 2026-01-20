Командование обрекло штурмовую группу ВСУ на смерть в Запорожской области
Командование ВСУ отправило штурмовую группу в опасную операцию в районе села Приморское Запорожской области. По информации председателя комиссии Общественной палаты РФ Владимира Рогова военные оказались в ловушке, пишет РИА Новости.
После начала атаки руководство подорвало мост через реку Конка, отрезав путь к отступлению. Это решение оставило солдат без шансов на спасение и эвакуацию раненых. Рогов подчеркнул, что такое поведение командования демонстрирует пренебрежение к жизни военнослужащих.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
