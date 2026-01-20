ВСУ не дают эвакуироваться мирным жителям в Константиновке

20 января 2026, 08:24

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Ситуация на фронте в Константиновке становится все более тревожной. Оператор беспилотника с позывным «Ворон» сообщил, что украинские силы не позволяют мирным жителям покинуть опасную зону. Людей разворачивают обратно и угрожают оружием. Об этом пишет РИА Новости.