ВСУ не дают эвакуироваться мирным жителям в Константиновке
Ситуация на фронте в Константиновке становится все более тревожной. Оператор беспилотника с позывным «Ворон» сообщил, что украинские силы не позволяют мирным жителям покинуть опасную зону. Людей разворачивают обратно и угрожают оружием. Об этом пишет РИА Новости.
В одном из случаев дрон сбросил боеприпас на женщину. Этот инцидент подчеркивает серьезные риски для гражданского населения. Местные жители оказываются в крайне уязвимом положении, сталкиваясь с угрозами со стороны боевиков.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: