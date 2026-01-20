Военные 157-й бригады ВСУ сдались в плен после месяца без ротации

20 января 2026, 07:14

Фото: iStock/Irina Piskova

Два военнослужащих 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ оказались в плену после длительного нахождения на позициях в районе Волчанских Хуторов. Об этом пишет РИА Новости.