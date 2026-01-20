Военные 157-й бригады ВСУ сдались в плен после месяца без ротации
Два военнослужащих 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ оказались в плену после длительного нахождения на позициях в районе Волчанских Хуторов. Об этом пишет РИА Новости.
Они провели более месяца без ротации, что привело к критической ситуации на линии фронта.
Согласно источникам в российских силовых структурах, бойцы испытывали огромные трудности. Командование отказало в эвакуации раненых, что стало причиной страданий и гибели сослуживцев. Пленные рассказали о тяжелых условиях, в которых им пришлось находиться.
