Клычков: над Орловской областью сбито семь беспилотников ВСУ

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Над территорией Орловской области было сбито семь украинских беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Клычков.



«В течение дня на территории Орловской области уничтожено еще семь вражеских БПЛА», — сообщает градоначальник в своем telegram-канале.

Как отметил Клычков, повреждений и пострадавших от налета дронов не зафиксировано. На местах происшествий работают сотрудники спецслужб. Клычков поблагодарил солдат российской армии за выполненную работу.
Иван Мусатов

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