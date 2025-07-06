Клычков: над Орловской областью сбито семь беспилотников ВСУ
Над территорией Орловской области было сбито семь украинских беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Клычков.
«В течение дня на территории Орловской области уничтожено еще семь вражеских БПЛА», — сообщает градоначальник в своем telegram-канале.
Как отметил Клычков, повреждений и пострадавших от налета дронов не зафиксировано. На местах происшествий работают сотрудники спецслужб. Клычков поблагодарил солдат российской армии за выполненную работу.