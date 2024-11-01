Клычков: обломки ракеты ВСУ повредили семь домов в Орловской области

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В Орловской области обломки ракеты ВСУ повредили семь домов в селе Локно Знаменского района. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира на своей странице ВКонтакте. По его данным, на одном из фрагментов снаряда нашли надписи на украинском языке.
«Семь домов получили незначительные повреждения <…> Все район восстанавливает вместе с жителями», — добавил он.Глава региона отметил, что сейчас силы ПВО в области привели в режим повышенной готовности, чтобы пресечь новые прилеты. Вместе с тем в работу активно вовлечены силовые и правоохранительные органы, а также Минобороны России.
«Прошлись, посмотрели все осколки. На ряде элементов, которые остались, прямо надписи на украинском языке, штатная маркировка боеприпасов», — рассказал Клычков.Губернатор подчеркнул, что случившееся лишь в очередной раз доказывает, что задача жителей — «жить и создавать условия, чтобы наши ребята быстрее победили».
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