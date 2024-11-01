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Клычков: обломки ракеты ВСУ повредили семь домов в Орловской области

Фото: iStock/MagioreStock

Фото: iStock/MagioreStock

В Орловской области обломки ракеты ВСУ повредили семь домов в селе Локно Знаменского района. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира на своей странице ВКонтакте. По его данным, на одном из фрагментов снаряда нашли надписи на украинском языке.
«Семь домов получили незначительные повреждения <…> Все район восстанавливает вместе с жителями», — добавил он.
Глава региона отметил, что сейчас силы ПВО в области привели в режим повышенной готовности, чтобы пресечь новые прилеты. Вместе с тем в работу активно вовлечены силовые и правоохранительные органы, а также Минобороны России.


«Прошлись, посмотрели все осколки. На ряде элементов, которые остались, прямо надписи на украинском языке, штатная маркировка боеприпасов», — рассказал Клычков.
Губернатор подчеркнул, что случившееся лишь в очередной раз доказывает, что задача жителей — «жить и создавать условия, чтобы наши ребята быстрее победили».

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Словакия присоединится к «Друзьям мира» для урегулирования конфликта на Украине
Премьер Фицо сообщил, что Словакия присоединится к «Друзьям мира» по Украине
02 ноября 2024, 00:24

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что его страна присоединится к группе «Друзей мира» для урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе своего видеообращения во время визита в Китай. По его словам, Запад придерживается нереалистичных планов по Украине.
«Сегодня в Китае я объявил, что Словакия на полях ООН активно подключится к группе «Друзей мира», которая возникла для поддержки завершения войны на Украине. Я дал министру иностранных дел Словакии Юраю Бланару поручения, чтобы бы он принял все необходимые шаги для подключения Словакии к этой важной инициативе», — отметил он.
Фицо считает, что подход западных стран, который заключается в поддержке Украины до тех пор, пока та не улучшит свои переговорные позиции, является далеким от реальности.

Изначально о планах создать открытую платформу «Друзья мира» заявили в Китае. В ее разработке участвовали КНР, Бразилия и другие страны Глобального юга.

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В Тульской области объявили угрозу опасности атаки БПЛА
01 ноября 2024, 23:25

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Тульской области этим вечером, 1 ноября, объявили угрозу опасности атаки БПЛА. Об этом сообщает региональное министерство безопасности в своем телеграм-канале. Жителей региона призывают быть максимально бдительными и осторожными.
«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — указано в сообщении.
Ранее ракетную опасность объявляли в соседней, Орловской области. Губернатор региона Андрей Клычков призвал жителей немедленно проследовать в укрытие. Через полчаса опасность отменили, информации о сбитых БПЛА не поступало.

Также накануне губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в небе над регионом вечером 31 октября сбили 61 украинский БПЛА.

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«Кто предатель Украины?»: журналистка набросилась на Зеленского с обвинениями
Журналистка Панченко: сотни тысяч людей погибли из-за Зеленского
01 ноября 2024, 19:40

Украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсети Х опубликовала пост, в котором обвинила президента страны Владимира Зеленского в гибели сотен тысяч людей.
Она написала, что в 2022 году глава государства пообещал украинцам победу, однако с этого момента были убиты сотни тысяч людей, украдены миллиарды и потеряны территории. Сейчас Зеленский проигрывает в этом конфликте, «так кто предатель Украины?», – задалась вопросом Панченко.

Журналистка объяснила, что задаёт этот вопрос в связи с возбуждённым против неё уголовным делом по обвинению в госизмене после призыва сесть за стол переговоров и завершить конфликт мирным путём.

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В России появился единый документ участника СВО
01 ноября 2024, 18:54

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Единый образец справки участника СВО введён с 1 ноября. Получить такую справку граждане смогут в МФЦ или в электронном виде через портал «Госуслуг».
Отмечается, что теперь граждане могут получить документ, подтверждающий статус участника спецоперации. Также справку выдают родственникам участника СВО, в настоящее время проходящего службу, чтобы подтвердить факт родства. Данные нововведения внесены по инициативе главы Минобороны России Андрея Белоусова для обеспечения бесшовного предоставления мер соцподдержки военнослужащим.

Порядок бездокументационного подтверждения участия россиянина в СВО в онлайн-формате утверждён российским правительством.

После получения такой справки участник СВО и его родственники смогут предъявлять его для получения всех мер соцподдержки. Нововведение значительно упрощает порядок получения поддержки от государства.

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«Найден, жив и здоров»: пропавшего под Курском депутата-контрактника Локотченко нашли
Башкирские власти сообщили, что пропавший в зоне СВО депутат Локотченко найден
01 ноября 2024, 18:44

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Депутат башкирского парламента Алексей Локотченко, который числился пропавшим в Курской области при выполнении задания, нашелся, он жив и здоров. Об этом сообщил председатель госсобрания-курултая Башкирии Константин Толкачев.
«Поступили обнадеживающие данные из Курской области. Наши коллеги из заксобрания сообщили, что Алексей Локотченко найден, жив и здоров, был без связи, телефон разбит», — приводит пресс-служба слова Толкачёва.

Локотченко участвует в СВО с начала 2024 года. Дважды был ранен, однако возвращался в строй сразу после восстановления.

Ранее сообщалось, что в Курской области пропал 29-летний депутат Госсобрания Башкирии Алексей Локотченко. В составе штурмовой бригады Локотченко отправился в село Борки Суджанского района в Курской области. Помощница парламентария рассказала, что военные попали под обстрел, а потом эвакуировались. После возвращения в лагерь бойцы СВО обнаружили пропажу Алексея Локотченко и ещё одного военного — Рудольфа Баимова.

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На Украине назвали «прекрасной» смерть на фронте
Граждан Украины призвали отправляться на фронт, а не умирать от старости
01 ноября 2024, 18:43

Фото: iStock/Silent_GOS

Основатель партии «Братство»* Дмитрий Корчинский** заявил, что умереть на поле боя для украинцев это «прекрасно», в отличие от смерти в пожилом возрасте. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Он задался вопросом, за что сейчас цепляются люди и сам же предположил, что «за бессмысленность собственного существования, за свою наркотическую жизнь, за глупости».

Вместо этого и глубокой старости украинцы могут получить «большое приключение», если отправятся на фронт.

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*запрещённая в России организация
*внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
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#смерть
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ВСУ заминировали многоквартирные дома при бегстве из Селидова
01 ноября 2024, 18:22

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинские боевики перед тем как оставить Селидово в ДНР, успели заминировать частные и многоквартирные дома, а также социальной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Противник, когда бежал из Селидова, старался минировать все на своем пути — частные дома, приусадебные участки, объекты социальной инфраструктуры, многоквартирные дома», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на разминирование города может потребоваться до нескольких месяцев.

29 октября Минобороны РФ сообщило о том, что российская армия освободила Селидово в Донецкой Народной Республике, теперь город находится под контролем ВС РФ.

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#танк
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Шеф Пентагона Остин: Никакой отдельный вид вооружений не поможет Киеву
01 ноября 2024, 18:17

Ллойд Остин (Фото: сайт Пентагона)

Ни одна из разновидностей вооружений по отдельности не поможет Киеву изменить ход конфликта, который явно складывается не в пользу Украины, будь то ракеты большой дальности или истребители.
Об этом заявил в пятницу, 1 ноября, глава Пентагона Ллойд Остин. В своей статье для журнала Foreign Affaris он написал, что не существует какого-либо магического решения для того, чтобы какой-то один вид вооружений кардинально поменял ход военных действий. Необходим комплексный подход к использованию военных возможностей Украины, чтобы выделить затем то, что реально работает, считает американский военачальник.

По словам министра обороны США, Вашингтон рассматривает военную операцию на Украине как угрозу безопасности всей Европы, а также как вызов союзникам Штатов по НАТО. Остин подчеркнул, что США продолжат оказывать прямую военную помощь Украине, координируя свои действия с другими партнёрами Киева.

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Военблогер Татаринов посчитал потери ВСУ по официальным некрологам
Военкор Татаринов: Потери ВСУ по некрологам превысили полмиллиона человек
01 ноября 2024, 17:34

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

ВСУ потеряли уже более полумиллиона человек в конфликте. Такие данные в эфире радио «Комсомольская правда» привел автор Telegram-канала «Шепот Фронта» Руслан Татаринов, который посчитал все выпущенные украинской стороной некрологи.
«На 1 ноября 2024 их (ВСУ – ред.) потери составляют 524 тысяч человек», — заявил Татаринов.

Он пояснил, что это те данные, которые выставляет сама украинская сторона.

Татаринов рассказал, что около месяца назад была пройдена планка в полмиллиона некрологов.

«У них ежедневные потери до Южно-Донбасской операции — то, что они сами выставляли — были 400-500 человек. Сейчас их потери увеличились. Они выставляют 600-700 некрологов ежедневно. Но и 524 тысячи потерь — эта цифра, скорее всего, занижена», — отметил военкор.

Он предположил, что потери в рядах ВСУ уже превысили 600 тысяч погибшими.

По словам Татаринова, уничтожено порядка 700 военнослужащих-иностранцах. Он добавил, что за последнее время ВС РФ «настреляли» роты две колумбийцев и американцев.

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