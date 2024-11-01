БПЛА ВСУ атаковал нефтебазу в Ставропольском крае

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На территорию нефтебазы в Светлограде Ставропольского края упал беспилотник. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.
«Этой ночью на территории нефтебазы в Светлограде упал беспилотник. Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», — написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Минувшей ночью 83 украинских дрона атаковали несколько регионов России. 36 БПЛА сбили в Курской области, 20 — в Брянской, 12 — в Крыму.
В Орловской области при атаке БПЛА ВСУ повреждены два жилых дома. Об этом проинформировал губернатор Андрей Клычков. По его словам, Ночь выдалась непростой для Орловщины. Массированная атака противника продолжалась до самого утра. По предварительным данным, никто не пострадал.
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Элина Позднякова