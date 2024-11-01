Клычков: в Орловской области объявили ракетную опасность

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В Орловской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», - написал Клычков в своем Telegram-канале.В 15:06 ракетную опасность в регионе отменили. Она продлилась около получаса. Информации о сбитых украинских беспилотниках пока нет.
Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в небе над регионом вечером 31 октября сбили 61 украинский БПЛА.
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Элина Позднякова