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Клычков: в Орловской области объявили ракетную опасность

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Орловской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», - написал Клычков в своем Telegram-канале.
В 15:06 ракетную опасность в регионе отменили. Она продлилась около получаса. Информации о сбитых украинских беспилотниках пока нет.



Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в небе над регионом вечером 31 октября сбили 61 украинский БПЛА.

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Среди властей Украины усиливается уныние по поводу хода конфликта
Bloomberg: Среди властей Украины усиливается уныние по поводу хода конфликта
01 ноября 2024, 15:48

Фото: iStock/Silent_GOS

Среди властей Украины усиливается чувство уныния по поводу хода войны. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, близкие к Офису Владимира Зеленского.
«Исход выборов в США на следующей неделе может означать, что Украина будет вынуждена принять мир на невыгодных условиях или столкнуться с перспективой продолжения борьбы с Россией в одиночку», — говорится в статье.

Автор пишет, что подобные настроения начинают распространяться на Украине все шире. При этом издание приводит результаты опроса, согласно которому более двух третей украинцев выступают за начало переговоров с Россией.

Однако на Западе пока не видят признаков готовности Москвы к переговорам. А российских политолог Сергей Марков заявил изданию, что Россия сначала может взять под контроль восточную часть Украины к следующему лету.

«Некоторые в Москве надеются, что Путин будет готов начать мирные переговоры, как только российские войска достигнут административной границы Донецкой области», — приводит Bloomberg слова Маркова.

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Стало известно о подготовке ВСУ линии обороны в Днепропетровской области
Кимаковский сообщил о подготовке ВСУ к обороне Днепропетровской области
01 ноября 2024, 15:46

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украинские войска готовятся к обороне Днепропетровской области. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, слова которого приводит ТАСС.
Он подчеркнул, что причиной таких действий стали опасения командования ВСУ по поводу невозможности удержать Покровск (украинское название Красноармейск).

По словам Кимаковского, в настоящее время украинские войска готовятся к активным боевым действиям за этот город, который ранее был закрыт для въезда и выезда.

Советник главы республики отметил, что ВС РФ могут оказывать давление на Покровск с юга. В настоящее время российские военные уже подошли на считанные километры к этому населённому пункту. По данным разведки, ВСУ уже приступили к созданию линии обороны в Днепропетровской области.

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Рогов: В южнодонецком направлении обвалилась линия фронта ВСУ
01 ноября 2024, 15:42

Фото:iStock/ Oleksander Bontei

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов проинформировал, что российская армия продвинулась вперёд в ДНР севернее Угледара. Он рассказал, что по этому направлению обвалилась линия фронта ВСУ.
«Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой», — сообщает Рогов.

Инициатива сейчас в руках Вооруженных сил Российской Федерации, а украинские бойцы терпят поражение на участке боевых действий, отмечает председатель комиссии Общественной палаты РФ.

Владимир Рогов информировал, что на южной фланге линии соприкосновения армия России ликвидировала выступ, ранее занятый противниками. Он находился между населёнными пунктами Новоукраинка и Богоявленка.

Также пленный украинский офицер Александр Долматов сообщал о падении морального духа солдатов ВСУ и росте количества дезертиров. Открытого бунта пока не было, но недовольство в рядах военных растет.

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Нацист Корчинский приглашает украинцев принять «замечательную смерть» — видео
Нацист Корчинский приглашает украинцев принять «замечательную смерть»
01 ноября 2024, 15:12

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.) оказывают украинцам большую услугу, помогая им умирать замечательной смертью. С таким жизнерадостным заявлением выступил главарь «Братство»* Дмитрий Корчинский.
Те, кто пытается уклониться от воинской службы, зачем-то цепляются за своё бессмысленное существование, передаёт слова ура-патриота издание «Русская Весна». Они без цели направления ведут свою «наркотическую жизнь», заявил скандально известный украинский деятель.

«Смерть на полу в коридоре больницы в глубокой старости — это худшее, что может случиться с человеком. Эти люди сами этого никогда не поймут», — уверен Корчинский.

А вот доблестные сотрудники ТЦК, по его словам, помогают этим несознательным элементам понять, какое это чудо и удовольствие — смерть на поле боя. Вызывает недоумение, почему сам лидер нацистов до сих пор жив и не торопится встретить «замечательную смерть», например, где-нибудь в Донбассе.






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* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ
** Организация признана террористической и запрещена в РФ
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Депутат-контрактник Локотченко пропал в Курской области при выполнении задания
01 ноября 2024, 15:05

Фото: iStock/ Enver Naci Sahinci

В Курской области пропал 29-летний депутат Госсобрания Башкирии Алексей Локотченко. Он подписал контракт в феврале.
В составе штурмовой бригады Локотченко отправился в село Борки Суджанского района в Курской области, информирует Телеграм-канал «Осторожно, новости».

​Помощница парламентария рассказала, что военные попали под обстрел, а потом эвакуировались. После возвращения в лагерь бойцы СВО обнаружили пропажу ​Алексея Лотченко и ещё одного военного — Рудольфа Баимова.

Депутат мог ​попасть в плен или погибнуть, считает его помощница. Работники пресс-службы Госсобрания Башкирии не подтвердили ​и не опровергли информацию.

Зимой 2024 года Лотченко ​прибыл в зону спецоперации ​как командир артиллерийского расчёта. В мае его ранили районе Бахмута (Артемовска). Какое-то время он пробыл в госпитале, ​а потом ​вернулся на фронт.


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В сторону подмосковного Раменского летит беспилотник
В Раменском объявлена угроза атаки беспилотника
01 ноября 2024, 14:47

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Беспилотник движется к подмосковному городу Раменское со стороны Калужской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Радар Раменское», созданный администрацией округа для оповещения граждан о возникновении угроз различного характера.
Отмечается, что один беспилотный летательный аппарат движется в сторону Раменского из Калужской области. Другие сведения не приводятся.

Ранее в этот день сообщалось, что украинский беспилотник атаковал автомобиль советника главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Кимаковского. Сам чиновник не пострадал, но его машина получила повреждения в результате атаки.

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Украинский пленный офицер сообщил о зреющем бунте среди командного состава ВСУ
01 ноября 2024, 14:32

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Вероятность бунта среди командного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) становится всё выше. Об этом сообщил пленный украинский офицер Александр Долматов.
До того, как попасть в плен, он командовал взводом в третьей роте 120-го батальона, входящего в 113-ю бригаду территориальной обороны Украины, передаёт ТАСС. Вместе с группой сослуживцев украинский взводный сдался российским военным в районе посёлка Золотая Нива в конце августа.

В разговоре с агентством он назвал очень высокой вероятность того, что высшее командование ВСУ повернёт оружие против киевских властей. Долматов выделил несколько причин, которые могут повлиять на именно такое развитие ситуации. Прежде всего он отметил безжалостное отношение военного руководства к личному составу, как к рядовым, так и к младшим офицерам. Также влияют на положение дел огромные потери, деморализующие солдат, и отсутствие нормальной коммуникации между подразделениями.

По словам военнопленного, в результате всего этого неудержимо падает моральный дух солдат и растёт количество дезертиров. До открытого бунта пока не дошло, но недовольство в армии нарастает, подчеркнул офицер.

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Минобороны подтвердило удар ВС РФ по центру при Генштабе ВСУ в Киеве
01 ноября 2024, 14:30

Фото: iStock/bbsferrari

ВС РФ поразили центр управления беспилотниками Генштаба Украины. Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ, представленной в Telegram-канале ведомства.
Ранее об том сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал этот удар ответом на атаку здания Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Гудермесе. Удары по зданию в Киеве были нанесены в 4:00 и 5:30 утра 30 октября с помощью беспилотников «Герань».

В этот же день бывший депутат Верховной рады Игорь Мосейчук сообщил о падении обломов сбитого дрона на крышу одного из зданий Генштаба ВСУ в Киеве.

В Минобороны РФ вновь напомнили, что российские войска наносят удары только по военным и энергетическим объектам на территории Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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#беспилотник
#вс рф
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Стало известно об увольнении генерала-«мясника» Содоля из ВСУ
Безуглая сообщила об увольнении из ВСУ генерала Юрия Содоля
01 ноября 2024, 14:11

Фото: iStock/Irina Piskova

Экс-командующий объединёнными силами ВСУ Юрий Содоль, снятый с должности этим летом, уволился из армии. Об этом в своём Telegram-канале написала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Она подчеркнула, что генерал Содоль уволился из ВСУ через военно-врачебную комиссию.

Украинские паблики пишут, что в армии Содоля прозвали «мясником» за отправку подразделений ВСУ на убой ради эффективных докладов руководству.

Также Безуглая ранее обвинила Содоля в том, что он пропустил прорыв российских войск на Торецк, поскольку был пьяным в Одессе. Для подтверждения своих слов она представила фотографию, на которой генерал держит стопку в руке.

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