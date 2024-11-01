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В Тульской области объявили угрозу опасности атаки БПЛА

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Тульской области этим вечером, 1 ноября, объявили угрозу опасности атаки БПЛА. Об этом сообщает региональное министерство безопасности в своем телеграм-канале. Жителей региона призывают быть максимально бдительными и осторожными.
«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — указано в сообщении.
Ранее ракетную опасность объявляли в соседней, Орловской области. Губернатор региона Андрей Клычков призвал жителей немедленно проследовать в укрытие. Через полчаса опасность отменили, информации о сбитых БПЛА не поступало.



Также накануне губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в небе над регионом вечером 31 октября сбили 61 украинский БПЛА.

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«Кто предатель Украины?»: журналистка набросилась на Зеленского с обвинениями
Журналистка Панченко: сотни тысяч людей погибли из-за Зеленского
01 ноября 2024, 19:40

Украинская журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсети Х опубликовала пост, в котором обвинила президента страны Владимира Зеленского в гибели сотен тысяч людей.
Она написала, что в 2022 году глава государства пообещал украинцам победу, однако с этого момента были убиты сотни тысяч людей, украдены миллиарды и потеряны территории. Сейчас Зеленский проигрывает в этом конфликте, «так кто предатель Украины?», – задалась вопросом Панченко.

Журналистка объяснила, что задаёт этот вопрос в связи с возбуждённым против неё уголовным делом по обвинению в госизмене после призыва сесть за стол переговоров и завершить конфликт мирным путём.

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В России появился единый документ участника СВО
01 ноября 2024, 18:54

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Единый образец справки участника СВО введён с 1 ноября. Получить такую справку граждане смогут в МФЦ или в электронном виде через портал «Госуслуг».
Отмечается, что теперь граждане могут получить документ, подтверждающий статус участника спецоперации. Также справку выдают родственникам участника СВО, в настоящее время проходящего службу, чтобы подтвердить факт родства. Данные нововведения внесены по инициативе главы Минобороны России Андрея Белоусова для обеспечения бесшовного предоставления мер соцподдержки военнослужащим.

Порядок бездокументационного подтверждения участия россиянина в СВО в онлайн-формате утверждён российским правительством.

После получения такой справки участник СВО и его родственники смогут предъявлять его для получения всех мер соцподдержки. Нововведение значительно упрощает порядок получения поддержки от государства.

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«Найден, жив и здоров»: пропавшего под Курском депутата-контрактника Локотченко нашли
Башкирские власти сообщили, что пропавший в зоне СВО депутат Локотченко найден
01 ноября 2024, 18:44

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Депутат башкирского парламента Алексей Локотченко, который числился пропавшим в Курской области при выполнении задания, нашелся, он жив и здоров. Об этом сообщил председатель госсобрания-курултая Башкирии Константин Толкачев.
«Поступили обнадеживающие данные из Курской области. Наши коллеги из заксобрания сообщили, что Алексей Локотченко найден, жив и здоров, был без связи, телефон разбит», — приводит пресс-служба слова Толкачёва.

Локотченко участвует в СВО с начала 2024 года. Дважды был ранен, однако возвращался в строй сразу после восстановления.

Ранее сообщалось, что в Курской области пропал 29-летний депутат Госсобрания Башкирии Алексей Локотченко. В составе штурмовой бригады Локотченко отправился в село Борки Суджанского района в Курской области. Помощница парламентария рассказала, что военные попали под обстрел, а потом эвакуировались. После возвращения в лагерь бойцы СВО обнаружили пропажу Алексея Локотченко и ещё одного военного — Рудольфа Баимова.

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#служба
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На Украине назвали «прекрасной» смерть на фронте
Граждан Украины призвали отправляться на фронт, а не умирать от старости
01 ноября 2024, 18:43

Фото: iStock/Silent_GOS

Основатель партии «Братство»* Дмитрий Корчинский** заявил, что умереть на поле боя для украинцев это «прекрасно», в отличие от смерти в пожилом возрасте. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Он задался вопросом, за что сейчас цепляются люди и сам же предположил, что «за бессмысленность собственного существования, за свою наркотическую жизнь, за глупости».

Вместо этого и глубокой старости украинцы могут получить «большое приключение», если отправятся на фронт.

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*запрещённая в России организация
*внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
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#смерть
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ВСУ заминировали многоквартирные дома при бегстве из Селидова
01 ноября 2024, 18:22

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинские боевики перед тем как оставить Селидово в ДНР, успели заминировать частные и многоквартирные дома, а также социальной инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Противник, когда бежал из Селидова, старался минировать все на своем пути — частные дома, приусадебные участки, объекты социальной инфраструктуры, многоквартирные дома», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на разминирование города может потребоваться до нескольких месяцев.

29 октября Минобороны РФ сообщило о том, что российская армия освободила Селидово в Донецкой Народной Республике, теперь город находится под контролем ВС РФ.

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#танк
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Шеф Пентагона Остин: Никакой отдельный вид вооружений не поможет Киеву
01 ноября 2024, 18:17

Ллойд Остин (Фото: сайт Пентагона)

Ни одна из разновидностей вооружений по отдельности не поможет Киеву изменить ход конфликта, который явно складывается не в пользу Украины, будь то ракеты большой дальности или истребители.
Об этом заявил в пятницу, 1 ноября, глава Пентагона Ллойд Остин. В своей статье для журнала Foreign Affaris он написал, что не существует какого-либо магического решения для того, чтобы какой-то один вид вооружений кардинально поменял ход военных действий. Необходим комплексный подход к использованию военных возможностей Украины, чтобы выделить затем то, что реально работает, считает американский военачальник.

По словам министра обороны США, Вашингтон рассматривает военную операцию на Украине как угрозу безопасности всей Европы, а также как вызов союзникам Штатов по НАТО. Остин подчеркнул, что США продолжат оказывать прямую военную помощь Украине, координируя свои действия с другими партнёрами Киева.

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Военблогер Татаринов посчитал потери ВСУ по официальным некрологам
Военкор Татаринов: Потери ВСУ по некрологам превысили полмиллиона человек
01 ноября 2024, 17:34

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

ВСУ потеряли уже более полумиллиона человек в конфликте. Такие данные в эфире радио «Комсомольская правда» привел автор Telegram-канала «Шепот Фронта» Руслан Татаринов, который посчитал все выпущенные украинской стороной некрологи.
«На 1 ноября 2024 их (ВСУ – ред.) потери составляют 524 тысяч человек», — заявил Татаринов.

Он пояснил, что это те данные, которые выставляет сама украинская сторона.

Татаринов рассказал, что около месяца назад была пройдена планка в полмиллиона некрологов.

«У них ежедневные потери до Южно-Донбасской операции — то, что они сами выставляли — были 400-500 человек. Сейчас их потери увеличились. Они выставляют 600-700 некрологов ежедневно. Но и 524 тысячи потерь — эта цифра, скорее всего, занижена», — отметил военкор.

Он предположил, что потери в рядах ВСУ уже превысили 600 тысяч погибшими.

По словам Татаринова, уничтожено порядка 700 военнослужащих-иностранцах. Он добавил, что за последнее время ВС РФ «настреляли» роты две колумбийцев и американцев.

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Точный сброс с БПЛА поразил боевика ВСУ, который вёл в плен российского бойца
01 ноября 2024, 16:50

Фото: istockphoto/vadimrysev

В районе Часова Яра российские операторы БПЛА дали шанс на побег нашему бойцу со связанными руками вырваться из плена. Они точными сбросами ликвидировали солдата ВСУ, который вёл россиянина под прицелом автомата.
Передвигающегося по полю российского солдата, которого вёл военнослужащий ВСУ с автоматом, заметили благодаря разведывательного беспилотника, передаёт телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Толковый и рассудительный украинец время от времени стрелял в воздух, то ли подгоняя российского бойца, то ли запугивая его. Это помогло воздушной разведке его быстрее обнаружить.

Далее в дело вступили операторы российского подразделения беспилотников, подняв в воздух свои «птички». Выждав момент, когда русский и украинец оказались на максимально дальнем расстоянии друг от друга, наши бойцы точными сбросами боеприпасов с дронов ликвидировали боевика ВСУ. Наш боец перестал быть пленным, избавившись от неприятного сопровождающего.






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#плен
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ВСУ будут вынуждены покинуть Курскую область
Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ придется покинуть Курскую область
01 ноября 2024, 16:29

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинским военным придется выйти из Курской области по всем законам военного дела. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Василию Голованову.
«Есть опасность по Курскому плацдарму. Сама опасность в том, что в итоге нам придется оттуда отойти. Отойти придется по всей военной науке», — заявил Стариков.

Накануне он также заявлял, что украинские войска сталкиваются с серьезным тактическим кризисом на большинстве направлений в зоне специальной военной операции. Он отметил, что ситуация на фронте ухудшается, охватывая такие направления, как Купянское, Часовоярское, Селидовское, Торецкое, Покровское, Кураховское и Южное.

По его словам, одной из главных проблем для украинских сил является невозможность оперативно перебрасывать резервы на критически важные участки фронта. Эксперт объяснил, что российские военные смогли разбить фронт и растянуть его, что создает дополнительные трудности для ВСУ.

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