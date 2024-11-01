В Тульской области объявили угрозу опасности атаки БПЛА

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В Тульской области этим вечером, 1 ноября, объявили угрозу опасности атаки БПЛА. Об этом сообщает региональное министерство безопасности в своем телеграм-канале. Жителей региона призывают быть максимально бдительными и осторожными.
«Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — указано в сообщении.Ранее ракетную опасность объявляли в соседней, Орловской области. Губернатор региона Андрей Клычков призвал жителей немедленно проследовать в укрытие. Через полчаса опасность отменили, информации о сбитых БПЛА не поступало.
Также накануне губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в небе над регионом вечером 31 октября сбили 61 украинский БПЛА.
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