«‎Ночь выдалась непростой»: В Орловской области при атаке БПЛА ВСУ повреждены жилые дома

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В Орловской области при атаке БПЛА ВСУ повреждены два жилых дома. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор Андрей Клычков.
«Ночь выдалась непростой для Орловщины. Массированная атака противника продолжалась до самого утра», — написал он.
Губернатор отметил, что количество сбитых вражеских БПЛА уточняется. Клычков добавил, что были повреждены два жилых дома. По его словам, на месте работают оперативные службы, которые проводят все необходимые действия. К счастью, никто не пострадал. Он пояснил, что информировать граждан о ходе проверок будет оперативно.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Ранее появилась информация, что в течение 5,5 часов над российским регионом произошло нападение более 60 вражеских БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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