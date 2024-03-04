Кимаковский: ВСУ перебросили свои резервные войска под Авдеевку

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Украинское командование перебросило под Авдеевку резервные подразделения, чтобы попытаться удержать линию обороны, об этом сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.
По его словам, Вооружённые силы Украины перебросили резервные подразделения в район села Бердычи под Авдеевкой в попытках удержать линию обороны.
Напомним, российская армия освободила Авдеевку, за которую долго велись ожесточённые бои, 17 февраля 2024 года. В этот день главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ об отступлении украинских войск, однако, по заявлениям российского Минобороны, украинцы начали бежать из города ещё за сутки до приказа Сырского.
После Авдеевки ВС РФ продолжили движение вперёд. За две недели удалось освободить населённые пункты Петровское, Ласточкино, Северное и Водяное.
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Напомним, российская армия освободила Авдеевку, за которую долго велись ожесточённые бои, 17 февраля 2024 года. В этот день главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ об отступлении украинских войск, однако, по заявлениям российского Минобороны, украинцы начали бежать из города ещё за сутки до приказа Сырского.
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Евгения Парфентьева