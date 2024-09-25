«Клокочет злость»: депутат Госдумы рассказал о полученном от дочери бойца СВО письме

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Депутат Госдумы Максим Иванов в своём Telegram-канале рассказал о письме, которое ему отправила дочь участника СВО.
В письме было указано, что её отец получил боевое ранение и вынужден передвигаться на каталке или костылях, поскольку на его ноге стоит аппарат Елизарова. При этом ему регулярно не выплачивают положенное довольствие.
Кроме того, бойцу постоянно приходится перемещаться между Белгородом и Ростовом-на-Дону, где находится его часть. Там его заставляют участвовать в построениях.
Комментируя данное письмо, Иванов отметил, что испытывает злость по отношению к некоторым начальникам и ответственным лицам, которые позволяют себе такое поведение.
Также депутат был удивлён, с каким равнодушием окружающие относятся к раненому бойцу. В связи с этим он намерен обратиться в военную прокуратуру.
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Кроме того, бойцу постоянно приходится перемещаться между Белгородом и Ростовом-на-Дону, где находится его часть. Там его заставляют участвовать в построениях.
Комментируя данное письмо, Иванов отметил, что испытывает злость по отношению к некоторым начальникам и ответственным лицам, которые позволяют себе такое поведение.
Также депутат был удивлён, с каким равнодушием окружающие относятся к раненому бойцу. В связи с этим он намерен обратиться в военную прокуратуру.
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Анастасия Чинкова