«Клоунада»: генерал-майор оценил новые назначения украинских чиновников
Владимир Зеленский последовательно избавляется от всех своих политических конкурентов. Такое мнение выразил председатель президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Ранее стало известно, что бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова назначили стал советником министра обороны Италии, после чего он отправился в Европу, пишут argumenti.ru. Напомним, после увольнения Федорова в его поддержку на Украине прошли многочисленные протестные митинги. Многие считали, что именно он может занять пост президента страны.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Липовой отметил, что Владимир Зеленский назначает высокопоставленных военных на гражданские должности для устранения своих потенциальных конкурентов на возможных выборах. Глава киевского режима понимает, что шансов победить у него нет, уверен генерал-майор.
«Вся эта гротесковая клоунада будет продолжаться до тех пор, пока киевский режим не выбросит переговорный флаг, пока не поймет, что он уже никому не нужен, что Украина разрушена, а экономика страны уничтожена. У украинского народа наступит горькое разочарование в том, что они проиграли войну», — добавил Липовой.
По его словам, чем больше Украине отправляют оружия, тем быстрее происходит разрушение страны и гибнет украинский народ. Все это делается силами Европы, которая мечтает победить Россию чужими руками, заключил эксперт.