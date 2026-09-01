01 сентября 2026, 23:59

Генерал Липовой: Зеленский убирает со своего пути всех политических конкурентов

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский последовательно избавляется от всех своих политических конкурентов. Такое мнение выразил председатель президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.





Ранее стало известно, что бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова назначили стал советником министра обороны Италии, после чего он отправился в Европу, пишут argumenti.ru. Напомним, после увольнения Федорова в его поддержку на Украине прошли многочисленные протестные митинги. Многие считали, что именно он может занять пост президента страны.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Липовой отметил, что Владимир Зеленский назначает высокопоставленных военных на гражданские должности для устранения своих потенциальных конкурентов на возможных выборах. Глава киевского режима понимает, что шансов победить у него нет, уверен генерал-майор.





«Вся эта гротесковая клоунада будет продолжаться до тех пор, пока киевский режим не выбросит переговорный флаг, пока не поймет, что он уже никому не нужен, что Украина разрушена, а экономика страны уничтожена. У украинского народа наступит горькое разочарование в том, что они проиграли войну», — добавил Липовой.