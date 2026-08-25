Политолог Денисов назвал заявления Федорова о выборах на Украине хайпом

25 августа 2026, 18:50

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Инициатива бывшего министра обороны Украины о проведении президентских выборов в стране являются политическим хайпом. Такое мнение выразил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.





Ранее Федоров выступил за проведение выборов в стране, пишут argumenti.ru. По его словам, украинцы не могут жить в стране, где они не понимают, почему одни реформы движутся вперед, а другие блокируются.





«На Украине — системный кризис управления, старая система живет по собственным правилам: защищает себя и боится изменений», — приводит издание слова Федорова.

«Михаил Федоров, после своей отставки с поста министра обороны Украины, становится самостоятельным политическим игроком, претендующим на участие в потенциально возможных выборах. Причем как президентских, так и парламентских», — подчеркнул политолог.