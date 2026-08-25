Политолог Денисов назвал заявления Федорова о выборах на Украине хайпом
Инициатива бывшего министра обороны Украины о проведении президентских выборов в стране являются политическим хайпом. Такое мнение выразил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.
Ранее Федоров выступил за проведение выборов в стране, пишут argumenti.ru. По его словам, украинцы не могут жить в стране, где они не понимают, почему одни реформы движутся вперед, а другие блокируются.
«На Украине — системный кризис управления, старая система живет по собственным правилам: защищает себя и боится изменений», — приводит издание слова Федорова.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Денисов отметил, что экс-глава Минобороны Украины делает такие заявления, «чтобы банально хайпануть» после своей отставки.
«Михаил Федоров, после своей отставки с поста министра обороны Украины, становится самостоятельным политическим игроком, претендующим на участие в потенциально возможных выборах. Причем как президентских, так и парламентских», — подчеркнул политолог.
При этом он выразил мнение, что нынешнее руководство Украины вряд ли обратит внимание на инициативу Федорова, и он это прекрасно понимает. Владимир Зеленский неоднократно говорил, что при нынешних обстоятельствах президентские выборы проводить не будут. Таким образом, Денисов уверен, что заявления экс-министра обороны о проведении выборов на Украине — это политический хайп.