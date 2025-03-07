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«Клоунам позволительно»: Володин пояснил, почему Зеленский не получил в США «по морде»

Володин: Зеленского считают клоуном, поэтому в США он не получил по морде
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский мог «получить по морде» за свое поведение на встрече с президентом США Дональдом Трампом и американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Так считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, Трамп ненавистен Зеленскому, который обозвал его вице-президента Вэнса последними словами.

«За них по всем законам любого жанра, даже в таких высоких диалогах, можно было по морде получить. Спасло, наверное, что Зеленского воспринимают неудавшимся комиком. Клоунам такое поведение позволительно», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Напомним, встреча Трампа, Вэнса и Зеленского прошла 28 февраля. Должно было состояться подписание сделки по редкоземельным металлам, однако во время диалога обстановка стала накаляться, и украинскую делегацию попросили покинуть здание Белого дома.

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В Минэнерго Украины заявили о массированных ракетных ударах по энергообъектам
07 марта 2025, 09:21

Фото: iStock/dzika_mrowka

По энергетическим и газовым объектам Украины нанесен массированный ракетный удар. Об этом заявил министр энергетики страны Герман Галущенко.
«Снова под массированным ударом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины», — написал Галущенко в соцсети.

Также известно об отключениях газа в Тернополе из-за попадания в промышленный объект. Кроме того, о прилётах по газовой инфраструктуре в Полтавской области и по объекту инфраструктуры в Харькове. Еще взрывы прогремели в Винницкой, Полтавской и Хмельницкой областях.

Украинские СМИ пишут, что массированный удар по Украине наносился с помощью стратегических бомбардировщиков, а также кораблей — носителей «Калибров». До сих пор продолжается налет дронов. Официально Минобороны РФ данную информацию пока не подтверждало.

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Залужный раскрыл потери ВСУ, назвав их критическими
Залужный: ВСУ потеряли 50 тысяч военных
07 марта 2025, 08:46

Фото: iStocK/Grzegorz Sulkowski

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская армия понесла критические потери в конфликте с Россией, сообщив о 50 тысячах погибших военных. Его слова приводит телеканал ТСН.
«Во время боевых действий погибли 50 тысяч украинских солдат, еще более 300 тысяч получили ранения. Это критическая точка», — заявил Залужный.

При этом Сергей Рудской, возглавляющий оперативное управление Генштаба РФ, ранее заявлял, что за прошлый год Киев потерял 590 тысяч военных убитыми и ранеными. А общие потери ВСУ за все время проведения СВО, по его словам, превысили миллион человек.

Владимир Зеленский в декабре утверждал, что погибшими считаются менее 80 тысяч солдат ВСУ, а в феврале 2024 года он говорил о 31 тысяче погибших.

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Массированная атака на Украину: какие объекты поражены, что известно
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Массированная атака на Украину: какие объекты поражены, что известно
В Ивано-Франковске нанесли удар в районе аэродрома ВСУ с F-16
07 марта 2025, 08:15

Фото: iStock/Leonid Ikan

В направлении аэродрома в Ивано-Франковске, где находятся истребители F-16, нанесен мощный удар. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Рано утром уже были удары. Пишут, что по топливно-энергетической системе. А сейчас говорят, что в направлении аэродрома, на котором есть самолёты, в том числе F-16», — написал Лебедев в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что рядом с аэродромом находится гостиница, куда ранее заселились иностранные летчики, а местные жители уже начали жаловаться на их поведение.

Кроме того, сообщается о мощном взрыве в Харькове. Мэр города Игорь Терехов подтвердил прилет по инфраструктурному объекту.

Также известно, что взрывы прогремели в Винницкой, Полтавской и Хмельницкой областях. При этом в сети расходятся кадры мощного пожара на газопроводе в Тернополе после ракетного удара.

Украинские паблики пишут, что в воздушное пространство Украины залетело около 100 ракет и множество беспилотников. Основными целями ночных и утренних ударов ВС РФ стали объекты энергетической инфраструктуры Украины, преимущественно газотранспортной системы.

Официально данная информация не подтверждена.


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В Раде раскрыли, к чему приведет пауза в передаче разведданных США Украине
Нардеп Рудик: из-за паузы в передаче разведданных США ВСУ будут обречены
07 марта 2025, 07:49

Фото: iStock/Silent_GOS

Пауза США в предоставлении разведданных Украине приведет к росту числа потерь в рядах ВСУ. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины и лидер партии «Голос» Кира Рудик в эфире радиостанции Times Radio.
Ведущий спросил ее, повлияет ли остановка разведподдержки со стороны США к увеличению потерь в рядах украинской армии.

«Да... Именно это и произойдет. Поэтому я и говорю, что так много людей теперь будут обречены», — ответила Рудик.
Ранее Financial Times сообщила, что Вашингтон перестал предоставлять Киеву разведданные. Позднее телеканал Sky News, ссылаясь на украинский источник, уточнил, что США прекратили делиться с Украиной разведывательными данными не избирательно, а полностью. А газета Daily Mail добавила, что Вашингтон также запретил Лондону передавать данные американской разведки Киеву.

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#сша
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Минувшей ночью средства ПВО сбили 39 БПЛА ВСУ над регионами РФ
07 марта 2025, 07:28

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 39 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что 14 вражеских дронов сбили в Крыму, 12 — над акваторией Черного моря, семь — в Курской области. Еще по одному беспилотнику сбили в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.

В ночь на 4 марта дроны ВСУ атаковали одно из промпредприятий в Сызрани. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, беспилотники ВСУ были ликвидированы. В результате атаки никто не пострадал.

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*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
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