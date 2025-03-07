«Клоунам позволительно»: Володин пояснил, почему Зеленский не получил в США «по морде»

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский мог «получить по морде» за свое поведение на встрече с президентом США Дональдом Трампом и американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Так считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, Трамп ненавистен Зеленскому, который обозвал его вице-президента Вэнса последними словами.
Напомним, встреча Трампа, Вэнса и Зеленского прошла 28 февраля. Должно было состояться подписание сделки по редкоземельным металлам, однако во время диалога обстановка стала накаляться, и украинскую делегацию попросили покинуть здание Белого дома.
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«За них по всем законам любого жанра, даже в таких высоких диалогах, можно было по морде получить. Спасло, наверное, что Зеленского воспринимают неудавшимся комиком. Клоунам такое поведение позволительно», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Напомним, встреча Трампа, Вэнса и Зеленского прошла 28 февраля. Должно было состояться подписание сделки по редкоземельным металлам, однако во время диалога обстановка стала накаляться, и украинскую делегацию попросили покинуть здание Белого дома.
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Элина Позднякова