Маск призвал Зеленского уехать в нейтральную страну взамен на амнистию

Владимир Зеленский
Американский миллиардер Илон Маск призвал Владимира Зеленского отказаться от власти, уехать из Украины в нейтральную страну, а взамен получить амнистию.
Так, Маск согласился с постом в соцсети Х, в котором говорилось о том, что Зеленский знает, что его власть закончится сразу, как завершится конфликт.
Ранее президент США Дональд Трамп также заявлял, что тот, кто будет высказываться против мира в Украине, не задержится надолго, вероятно, намекая на Зеленского.
Ранее Трамп также заявлял, что тот, кто будет высказываться против мира в Украине, не задержится надолго. Он подчеркнул, что такого человека долго слушать не будут. По словам американского лидера, Россия готова заключить мир, этого же хочет и украинский народ.
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«Как бы неприятно это ни было, Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии в Украине», — написал Маск.
Ранее президент США Дональд Трамп также заявлял, что тот, кто будет высказываться против мира в Украине, не задержится надолго, вероятно, намекая на Зеленского.
Ранее Трамп также заявлял, что тот, кто будет высказываться против мира в Украине, не задержится надолго. Он подчеркнул, что такого человека долго слушать не будут. По словам американского лидера, Россия готова заключить мир, этого же хочет и украинский народ.
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Элина Позднякова