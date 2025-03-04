Маск призвал Зеленского уехать в нейтральную страну взамен на амнистию

Российские войска активно ведут боевые действия на ключевых направлениях, нанося удары по стратегическим объектам Вооруженных сил Украины. На различных участках фронта, таких как Херсонское, Запорожское, Угледарское и Покровское направления, фиксируются как успехи — например, уничтожение командного пункта под Комаром, так и трудности из-за укрепленных позиций противника и сложного рельефа, что затрудняет значительное продвижение. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».