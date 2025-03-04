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Вэнс обвинил европейских лидеров в двуличии из-за их заявлений об Украине

Вэнс: европейские лидеры ведут себя двулично касательно конфликта на Украине
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Публичные заявления европейских лидеров о конфликте на Украине сильно отличаются от того, что они говорят по этому вопросу в частном порядке. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Fox News.
По его словам, некоторые главы европейских государств в публичном поле заявляют о непоколебимости поддержки Киева столько, сколько это будет необходимо. Однако в частном порядке политики требуют начала переговоров и завершения украинского конфликта, подчеркнул вице-президент Соединенных Штатов.

Вэнс отметил, что гораздо важнее то, что они говорят в частном порядке относительно украинского конфликта.

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Стало известно, зачем Трамп приостановил военную поддержку Украины
Times: Трамп приостановил военную помощь Киеву для давления на Зеленского
04 марта 2025, 09:17

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп решил приостановить военную помощь Украине, чтобы надавить на Владимира Зеленского для подписания сделки по украинским ресурсам, но без предоставления гарантий безопасности для Киева. Об этом пишет британская газета The Times.
«Белый дом заставит Зеленского отказаться от своих требований о гарантиях безопасности в рамках сделки по добыче полезных ископаемых, которую две страны должны были подписать в пятницу», — говорится в статье.

Издание пишет, что если Зеленский продолжит оттягивать подписание соглашения по ресурсам, то он только усугубит положение ВСУ и свои позиции за столом переговоров, тем временем переговорные позиции России только усилятся.

Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации Белого дома, сообщил, что США приостановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в готовности Киева к добросовестным мирным переговорам с РФ. По данным американских СМИ, речь идет даже о тех поставках, которые уже отправлены. Они до Украины уже не дойдут.

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«Это катастрофа»: на Украине отреагировали на приостановку военной помощи от США
Депутат Рады Гончаренко* назвал приостановку помощи США для Киева катастрофой
04 марта 2025, 09:03

Фото: iStock/Silent_GOS

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* назвал катастрофой приостановку помощи со стороны США для Украины и призвал Владимира Зеленского извиниться перед президентом США Дональдом Трампом.
«Это катастрофа. Но сейчас нужно не посыпать голову пеплом и не тыкать пальцами, а работать. Решить вопрос с администрацией Трампа: хочет извинений – извиниться», — написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.

Он считает, что руководство Украины должно руководствоваться разумом, а не эмоциями. Так как страна полностью зависит от США. Так, по словам нардепа, Киеву необходимо играть не против американского президента Дональда Трампа, а вместе с ним.

Также Гончаренко* отметил, что Украине следует разработать конкретный план, как «выжить без помощи США». Тем не менее он полагается, что еще не все потеряно, и Киев сможет выйти из сложившейся ситуации с не такими большими потерями, как кажется, однако для этого Зеленский должен перестать бороться за свой рейтинг, подчеркнул Гончаренко.

Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации Белого дома, сообщил, что США приостановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в готовности Киева к добросовестным мирным переговорам с РФ.

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*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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Франция хочет обеспечить безопасность Украины активами России
FT: Франция хочет обеспечить безопасность Украины замороженными активами России
04 марта 2025, 09:00

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Франция предложила европейским государствам использовать замороженные активы РФ в качестве гарантии безопасности Украины. Об этом информирует Financial Times.
Согласно информации издания, гарантией безопасности Киева должна стать угроза конфискации российских активов. Ожидается, что Москва не станет нарушать мирное соглашение из-за наличия у Европы данного «рычага давления».

Примечательно, что европейские союзники Франции «тепло приняли» соответствующее предложение, но пока далеки от его согласования.

Ранее сообщалось, что некоторые страны ЕС выразили беспокойство связи с возможными рисками использования замороженных активов РФ для Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Украинские пограничники не хотят выполнять приказы в Курской области
04 марта 2025, 08:40

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские пограничники не хотят выполнять боевые распоряжения командования ВСУ по проведению операций в Курской области. Об этом свидетельствует видеозапись, предоставленная хакерами из группировки RaHDIt агентству РИА Новости.
На кадрах пограничникам ВСУ зачитали боевые распоряжения руководства погранотряда на выполнение заданий в Курской области в селе Стецковка и поселке Иволжанское Сумской области. Однако некоторые украинцы попытались отказаться от выполнения поставленных задач.

«Не готов в связи с морально-психологическим состоянием, наличием трех несовершеннолетних детей, отсутствием сопровождения, отсутствием ориентирования на местности, разведки и доразведки, дополнительных позиций, плохой радиосвязью: в зоне проведения задач отсутствует связь со смежными подразделениями», — рассказывает на видео украинец.

Другой украинский пограничник объяснил свой отказ отправиться на задание в Курскую область тем, что не хочет умирать. Еще один сказал, что не отказывается, однако не может по состоянию здоровья. Тогда зачитывающий боевое распоряжение заявил, что отказ от выполнения приказа грозит лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.

Кроме того, из разговора стало понятно, что боевики имеют проблемы с техникой, которая неисправна и не может выехать на операцию.

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В Пентагоне подтвердили приостановку военной помощи Украине
04 марта 2025, 08:17

Фото: iStock/ValleraTo

Вооруженные силы США приостановили поставки военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона.
«Могу подтвердить сообщения о паузе в оказании военной помощи Украине. У меня нечего добавить к этому», — сказал представитель пресс-службы ведомства.

Ранее телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации Белого дома, сообщил, что США приостановили всю военную помощь Украине до тех пор, пока президент Дональд Трамп не убедится в готовности Киева к добросовестным мирным переговорам с РФ.

Отмечается, что речь идет лишь о паузе, а не прекращении поддержки Украины навсегда.

Накануне сообщалось, что Трамп планирует обсудить с членами своей администрации целесообразность предоставления помощи Киеву.

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#рф
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