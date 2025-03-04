Вэнс обвинил европейских лидеров в двуличии из-за их заявлений об Украине

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Публичные заявления европейских лидеров о конфликте на Украине сильно отличаются от того, что они говорят по этому вопросу в частном порядке. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Fox News.
По его словам, некоторые главы европейских государств в публичном поле заявляют о непоколебимости поддержки Киева столько, сколько это будет необходимо. Однако в частном порядке политики требуют начала переговоров и завершения украинского конфликта, подчеркнул вице-президент Соединенных Штатов.
Вэнс отметил, что гораздо важнее то, что они говорят в частном порядке относительно украинского конфликта.
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Вэнс отметил, что гораздо важнее то, что они говорят в частном порядке относительно украинского конфликта.
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Екатерина Коршунова