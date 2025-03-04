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Ни Европа, ни США, ни Украина не могут продолжать конфликт с РФ. Об этом сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает телеканал Fox News.
По его словам, необходимо, чтобы все сели за стол переговоров. Вэнс подчеркнул, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается подать четкий сигнал, что Киеву надо вернуться к переговорам и начать обсуждать с Вашингтоном соглашение о полезных ископаемых.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова