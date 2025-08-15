Кнайсль рассказала, как могут закончиться переговоры Путина и Трампа
Кнайсль: переговоры Путина и Трампа укрепят доверие между двумя странами
В преддверии встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Объединённой военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выразила надежду на то, что переговоры помогут установить доверительные отношения между двумя странами. Об этом пишет РИА Новости.
В интервью Кнайсль отметила, что встреча является важным символическим жестом, который может способствовать укреплению доверия.
«Это будет способствовать укреплению доверия... Это жест, символический результат между двумя этими сверхдержавами. Это то, что может помочь построить доверительные отношения в долгосрочной перспективе», — подчеркнула она.
По мнению Кнайсль, многое будет зависеть от подхода Трампа к переговорам, учитывая его темперамент. Она также отметила, что современные переговоры редко бывают настолько «личными», как предстоящая встреча в Анкоридже.
Эксперт призвала к необходимости диалога между двумя державами, сравнив текущую ситуацию с событиями 1970-х годов, когда было организовано Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.
«Если два президента договорятся о первых шагах к чему-то подобному, это будет хорошим результатом», — резюмировала она.
Встреча Путина и Трампа ожидается с большим интересом, и многие надеются на позитивные изменения в отношениях между Россией и США.