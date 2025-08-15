Кнайсль рассказала, как могут закончиться переговоры Путина и Трампа

15 августа 2025, 07:25

Кнайсль: переговоры Путина и Трампа укрепят доверие между двумя странами

Фото: iStock/vchal

В преддверии встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на Объединённой военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль выразила надежду на то, что переговоры помогут установить доверительные отношения между двумя странами. Об этом пишет РИА Новости.





В интервью Кнайсль отметила, что встреча является важным символическим жестом, который может способствовать укреплению доверия.





«Это будет способствовать укреплению доверия... Это жест, символический результат между двумя этими сверхдержавами. Это то, что может помочь построить доверительные отношения в долгосрочной перспективе», — подчеркнула она.

«Если два президента договорятся о первых шагах к чему-то подобному, это будет хорошим результатом», — резюмировала она.