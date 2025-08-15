Выяснилось, почему у Трампа очень низкие шансы получить Нобелевскую премию мира
Ионов: Трамп не получит Нобелевскую премию мира из-за негативного отношения Европы
Белый дом подтвердил выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов выразил в беседе с Общественной Службой Новостей свои сомнения относительно шансов Трампа получить премию.
С его точки зрения, объявление о номинации Трампа является всего лишь пиар-ходом для привлечения внимания. Ионов напомнил, что многие американский лидер часто делает заявления с целью привлечь публику. Так, например, конфликты на Украине, в Палестине и Иране все еще продолжаются, несмотря на обещания Трампа.
«Отметим, что в Нобелевском комитете сейчас много представителей европейских стран, которые Трампа не очень любят. Поэтому премию он вряд ли сможет получить. Но это будет очередной, достаточно эффективный пиар ход, который в настоящее время обсуждает весь мир», — пояснил Ионов Общественной Службе Новостей.Дональд Трамп говорил о желании получить Нобелевскую премию еще в ходе своей избирательной кампании, однако имеет смысл ставить под сомнение искренность его слов.
