Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область

15 августа 2025, 06:51

Врио губернатора Слюсарь: Военные РФ отразили атаку дронов ВСУ на Ростовскую область

Фото: iStock/bbsferrari

Российские военные отразили атаку БПЛА ВСУ на территории Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.





По его данным, атака дронов была зафиксирована ночью над Таганрогом, Новошахтинском, Каменском-Шахтинским, а также в Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах.





Выяснилось, почему у Трампа очень низкие шансы получить Нобелевскую премию мира

«По оперативным данным, никто из людей не пострадал», — добавил он.