Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область
Врио губернатора Слюсарь: Военные РФ отразили атаку дронов ВСУ на Ростовскую область
Российские военные отразили атаку БПЛА ВСУ на территории Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
По его данным, атака дронов была зафиксирована ночью над Таганрогом, Новошахтинском, Каменском-Шахтинским, а также в Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах.
Слюсарь уточнил, что в результате действий дронов возникло несколько возгораний сухой травы, но огонь был оперативно ликвидирован. Также врио губернатора сообщил о повреждении частного дома в селе Николаевка Неклиновского района, где были посечены стены.
«По оперативным данным, никто из людей не пострадал», — добавил он.Этой ночью ВСУ также атаковали Самарскую область. Жители Сызрани сообщили о пожаре в районе местного нефтеперерабатывающего завода.
Также нападению украинских беспилотников подвергся Курск. При атаке дрона на жилой многоэтажный дом погибла женщина. Удар БПЛА вызвал пожар, который охватил четыре верхних этажа здания. По последней информации, всего из-за атаки ВСУ пострадало 10 человек.