Пленный боевик ВСУ: Корейские штурмовики взяли нас в плен за 30 секунд

10 июня 2025, 11:29

Военнопленный ВСУ Виталий Бровко особо отметил солдат КНДР в Курской области

Фото: iStock/ Anna_Anikina

По словам взятого в плен украинского солдата Виталия Бровко, его подразделение было захвачено военнослужащими из Северной Кореи всего за полминуты. Об этом он сообщил ТАСС.