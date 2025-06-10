Пленный боевик ВСУ: Корейские штурмовики взяли нас в плен за 30 секунд

Военнопленный ВСУ Виталий Бровко особо отметил солдат КНДР в Курской области
Фото: iStock/ Anna_Anikina

По словам взятого в плен украинского солдата Виталия Бровко, его подразделение было захвачено военнослужащими из Северной Кореи всего за полминуты. Об этом он сообщил ТАСС.



Бровко рассказал, что сдался в плен на четвертый день своего пребывания на территории Курской области. По его словам, после захвата украинская артиллерия начала обстреливать их позиции.

Пленный предположил, что их могли использовать в качестве приманки для корейских штурмовиков.

Виктория Иванченко

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