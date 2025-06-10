Пленный боевик ВСУ: Корейские штурмовики взяли нас в плен за 30 секунд
Военнопленный ВСУ Виталий Бровко особо отметил солдат КНДР в Курской области
По словам взятого в плен украинского солдата Виталия Бровко, его подразделение было захвачено военнослужащими из Северной Кореи всего за полминуты. Об этом он сообщил ТАСС.
Бровко рассказал, что сдался в плен на четвертый день своего пребывания на территории Курской области. По его словам, после захвата украинская артиллерия начала обстреливать их позиции.
Пленный предположил, что их могли использовать в качестве приманки для корейских штурмовиков.
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