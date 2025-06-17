ВС РФ ударили по военным объектам в Киевской области и Запорожье

17 июня 2025, 13:22

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Ночью вторника, 17 июня, российские военные нанесли удары по военным объектам противника в Киевской области и Запорожье. Операция проводилась с использованием высокоточного оружия различных типов базирования и БПЛА. Об этом сообщает Минобороны России.







«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.