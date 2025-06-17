ВС РФ ударили по военным объектам в Киевской области и Запорожье
Ночью вторника, 17 июня, российские военные нанесли удары по военным объектам противника в Киевской области и Запорожье. Операция проводилась с использованием высокоточного оружия различных типов базирования и БПЛА. Об этом сообщает Минобороны России.
«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.По данным телеграм-канала российского ведомства, цель группового удара была достигнута — все назначенные объекты были поражены.
Перед этим сообщалось, что в ночь с 16 на 17 июня дежурные средства ПВО России успешно перехватили и уничтожили 147 беспилотников ВСУ.