Кнутов ответил, как США могут ускорить урегулирование на Украине
Отключение спутниковой системы Starlink может привести к серьезным последствиям для Вооруженных сил Украины.
Об этом заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что если Соединенные Штаты прекратят поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также снарядов HIMARS и ATACMS, украинская армия может продержаться не более месяца.
Кнутов подчеркнул, что многое в мирном урегулировании конфликта на Украине зависит от США, которые обладают значительными рычагами влияния благодаря поставкам оружия, разведывательной информации и работе системы Starlink.
Эксперт также выразил сомнение в том, что президент США Дональд Трамп готов пойти на такой шаг, так как это может негативно сказаться на отношениях с Европейским Союзом.
