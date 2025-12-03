Минобороны: Бойцы ВС РФ освободили Червоное в Запорожской области
Армия России освободила населенный пункт Червоное в Запорожской области. Об этом 3 декабря сообщило Министерство обороны РФ.
Согласно данным, российские военнослужащие нанесли удары по формированиям штурмовой и трех механизированных бригад, а также двум штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Косовцево, Зализничное, Гуляйполе в Запорожской области и Андреевка в Днепропетровской области.
Отмечается, что на этом направлении украинские силы понесли потери более 235 человек, а также утратили военную технику, включая танк, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, 155-миллиметровую самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 производства Германии, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства и склад боеприпасов.
Кроме того, силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили два безэкипажных катера ВСУ.
