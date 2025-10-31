31 октября 2025, 12:50

Кошкин: Журналисты Украины могут пострадать от провокаций боевиков ВСУ

Фото: istockphoto/Vadven

Заведующий кафедрой политического анализа и соцпсихологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин предупредил, что присутствие киевских журналистов в районах блокирования ВСУ может быть скомпрометировано провокационной диверсией.





По мнению собеседника NEWS.RU, Киев способен организовать нападение на прессу, чтобы затем обвинить в этом Россию. По словам Кошкина, подобного рода провокации, как и отмечал президент РФ, не исключаются.





«ВСУ своих положат дронами, а потом скажут, что это агрессия со стороны России, обещавшей безопасность», — добавил эксперт.