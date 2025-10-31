Политолог оценил возможность запуска украинских СМИ в места окружения ВСУ
Кошкин: Журналисты Украины могут пострадать от провокаций боевиков ВСУ
Заведующий кафедрой политического анализа и соцпсихологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин предупредил, что присутствие киевских журналистов в районах блокирования ВСУ может быть скомпрометировано провокационной диверсией.
По мнению собеседника NEWS.RU, Киев способен организовать нападение на прессу, чтобы затем обвинить в этом Россию. По словам Кошкина, подобного рода провокации, как и отмечал президент РФ, не исключаются.
«ВСУ своих положат дронами, а потом скажут, что это агрессия со стороны России, обещавшей безопасность», — добавил эксперт.
Политолог также выразил уверенность, что приезд иностранных СМИ в зону СВО возможен лишь с согласия Вашингтона и что изменение риторики международной прессы во многом зависит от решений американской администрации.
В качестве примера он привёл брифинг по ракете «Искандер», когда приглашённых, по его словам, проинформировали, но представители НАТО не приехали. Окончательное решение о направлении повестки, по мнению Кошкина, принимают США.